Le bulletin du CCCS est clair : le Canada, même en l'absence de participation aux frappes, reste une cible potentielle indirecte. Concrètement, en ciblant des réseaux américains ou des entités liées aux États-Unis, les groupes iraniens peuvent atteindre des structures canadiennes ou nord-américaines par effet de bord. Certaines infrastructures sont interconnectées, notamment dans des secteurs clés comme l'énergie ou les transports et cela agraverait ce scénario vraisemblable selon le Centre.

Les groupes affiliés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont un mode opératoire bien rodé. Ils commencent par scanner Internet avec des outils publics pour repérer des systèmes exposés. Il peut s'agir d'équipements configurés avec des mots de passe par défaut, de serveurs sans authentification à deux facteurs, ou de passerelles VPN non mises à jour. Une fois l'accès obtenu, les attaques varient avec parfois l'exfiltration de données, l'injection d'un rançongiciel, ou carrément le déploiement de "wipers", ces logiciels dont la seule fonction est de détruire les données de manière irréversible.

C'est notamment ce qu'on avait pu observer lors de la campagne CyberAv3ngers, menée entre novembre 2023 et janvier 2024. Les hackers du CGRI avaient compromis des équipements industriels de fabrication israélienne intégrés dans un service municipal d'eau américain, en exploitant simplement des mots de passe jamais modifiés.