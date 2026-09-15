Il y a quelques jours, Jacob Coxon, ingénieur chez Anthropic, démissionnait avec fracas, accusant les géants de l’IA de « jouer avec nos vies ». Quelques jours plus tard, Dario Amodei, patron de la start-up, appelait à ralentir volontairement le développement des modèles d'IA les plus avancés, le temps que la régulation rattrape son retard. Un plaidoyer auquel Sam Altman et Elon Musk se sont joints. C’est dire l’ampleur des craintes de ces géants, eux qui ont des sommes colossales en jeu.