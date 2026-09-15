Dans la suite de ce même message, il y explique comment il a vu en quatre ans cette technologie passer de petit gagdet amusant et inutile au fait qu'aujourd'hui, des agents IA puissent « résoudre des problèmes mathématiques célèbres vieux d'un siècle et, ce qui est plus inquiétant encore, échappent au contrôle d’OpenAI et piratent de manière autonome la société tierce HuggingFace, contre la volonté de tous. »

Pour ce chercheur, qui voit l'arrivée d'une superintelligence très possible dans les prochaines années (superintelligence qui pourrait ne pas faire ce que les êtres humains veulent), il y aurait pourtant un moyen d'éviter le pire. Pour lui, la coordination est essentielle, « afin d'éviter cette course effrénée entre les entreprises spécialisées dans l'IA. » Il préconise par ailleurs lui aussi de ralentir le développement de la technologie, à un rythme qui permette aux entreprises d'être toujours en capacité de réagir aux risques présentés par leur produit en cours de production.