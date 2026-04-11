AlphaFold est le système d'IA que DeepMind a développé pour résoudre un problème vieux de cinquante ans, celui du repliement des protéines, dont la structure en trois dimensions détermine le fonctionnement dans le corps humain.

Demis Hassabis regrette que la course commerciale ait détourné l'IA des grandes questions scientifiques, mais le succès d'AlphaFold doit beaucoup à un choix de déploiement radical. DeepMind aurait pu proposer un simple service à la demande, au sein duquel des chercheurs envoient leurs séquences protéiques et reçoivent leurs résultats. Demis Hassabis a fait un autre choix et, sous sa direction, DeepMind a calculé quelque 200 millions de structures protéiques pour les mettre librement à disposition du monde entier.

Plus de deux millions de chercheurs les utilisent aujourd'hui, dans la recherche sur les médicaments comme dans la compréhension des maladies. Ce déploiement massif et ouvert a donc accéléré la science bien plus qu'un accès restreint ne l'aurait fait.