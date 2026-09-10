« Je ne pense pas que le secteur de l'IA en général, y compris OpenAI, soit actuellement en passe de ramener ce risque à un niveau acceptable » a-t-il par ailleurs ajouté. Il faut noter que Paul Christiano est un ancien de chez OpenAI, qu'il avait quitté en 2021 pour s'occuper de la question de l'alignement de l'IA (soit la conformité des actions des systèmes d'IA avec les intentions et les valeurs de leurs concepteurs).

Pour ce chercheur, nous sommes aujourd'hui à un point où l'on ne serait plus très loin de l'automatisation complète de la recherche en IA (avec des IA en capacité de s'occuper complètement de l'amélioration des algorithmes), ce qui « conduirait à la création de systèmes d'IA superintelligents ». Et selon Paul Christiano, quand on combine cette croissance future énorme des capacités des IA avec leur entraînement qui, depuis plusieurs années, les poussent « à obtenir le plus de récompenses possible » (et dont les effets négatifs ont déjà pu être observés avec un hack comme celui de Hugging Face), l'on pourrait alors obtenir le cocktail apocalyptique d'une perte de contrôle des systèmes. Faut-il avoir peur ?