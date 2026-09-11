Alexol

Il y a tristement de plus en plus de mauvaises nouvelles sur l’usage de l’IA, pas beaucoup de bonnes. Résoudre un problème de mathématique, c’est super, mais c’est presque la seule bonne nouvelle ces derniers temps… Alors qu’on a un incident d’un IA qui « s’échappe » (entre guillemets car c’est plutôt une IA non connectée qui a réussi à trouver un moyen de communiquer avec une IA connectée, il me semble), des individus qui veulent des super-armes, un chercheur ayant travaillé pour OpenAI & Anthropic qui estime à 10% le risque d’éradication de l’humanité d’ici 10 ans… certes peut-être peu crédible, mais même à 1% le risque d’ici 100 ans, c’est toujours très mauvais !