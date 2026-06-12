Pour y répondre, Anthropic avance plusieurs idées. La première, c'est la création de comptes en capital individuel. Il s'agirait de dotations financières attribuées aux travailleurs pour qu'ils puissent se former ou se reconvertir. Une assurance-salaire ensuite, qui compenserait partiellement la perte de revenus pour quelqu'un contraint d'accepter un emploi moins bien payé après avoir été remplacé par l'IA. Des incitations fiscales pour les entreprises qui jouent le jeu de la transition. Et un renforcement des aides sociales existantes pour ceux qui se retrouveraient sans emploi.