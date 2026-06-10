Non, l'IA n'est pas ce croque-mitaine qui vous aura remplacé dans votre emploi de bureau dès l'année prochaine. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt l'un des acteurs les plus importants de ce milieu : Mustafa Suleyman.

Le monsieur IA de Microsoft s'est en effet exprimé sur le sujet dans le podcast de The Verge, Decoder. À cette occasion, il est revenu sur ses propos, qu'il a en partie infirmé. Pour lui, il est nécessaire de faire la différence entre les « tâches » et les « emplois », l'IA étant plutôt destinée à son sens à remplacer un certain nombre des premières, et non pas les seconds.