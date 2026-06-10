Le patron de l'IA chez Microsoft pensait que l'IA allait remplacer les emplois en col blanc. Mais aujourd'hui, Mustafa Suleyman revient sur ses affirmations.
Depuis l'émergence de l'intelligence artificielle, on a vu se multiplier les prédictions folles nous annonçant la destruction de millions d'emplois, qui seraient remplacés avantageusement par l'IA. Les communications des têtes pensantes de cette industries ont eu de quoi faire peur, à l'image de celle faite par Mustafa Suleyman, le patron de l'IA chez Microsoft, qui expliquait encore en février dernier que d'ici un an, des emplois comme les avocats, les comptables ou les gestionnaires de projets pourraient être totalement remplacés par l'IA. Depuis, il a quelque peu changé d'avis.
L'IA remplacera les employés dans certaines de leur « tâches » et non pas dans leur « emploi »
Non, l'IA n'est pas ce croque-mitaine qui vous aura remplacé dans votre emploi de bureau dès l'année prochaine. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt l'un des acteurs les plus importants de ce milieu : Mustafa Suleyman.
Le monsieur IA de Microsoft s'est en effet exprimé sur le sujet dans le podcast de The Verge, Decoder. À cette occasion, il est revenu sur ses propos, qu'il a en partie infirmé. Pour lui, il est nécessaire de faire la différence entre les « tâches » et les « emplois », l'IA étant plutôt destinée à son sens à remplacer un certain nombre des premières, et non pas les seconds.
D'autres figures de l'IA ont déjà aussi fait un pas en arrière sur leurs prédictions apocalyptiques
Pour lui, l'IA va surtout être au final un formidable outil d'automatisation, qui fera que les tâches administratives mineures au sein des entreprises seront « de plus en plus numérisées et automatisées ». Et il faut le noter, il n'est pas le seul à être revenu en arrière sur la fameuse « job apocalypse ».
Sam Altman, le patron d'OpenAI a ainsi le mois dernier affirmé s'être trompé sur l'impact de l'IA sur les emplois. « Je pensais qu'il y aurait eu davantage d'impact sur les emplois d'entrée de gamme de cols blancs éliminés à ce stade que ce qui s'est réellement passé » avait-il alors indiqué. De quoi (un peu) rassurer le public ?