Malgré la sortie du modèle Claude Fable 5, version bridée de Mythos, ce dernier continue d'attiser les envies de grands groupes. Le directeur de la transformation technologique du Crédit Agricole, Olivier Biton, a ainsi expliqué dans un entretien à L'Usine digitale travailler avec Anthropic « notamment sur les questions cyber », et vouloir faire partie des entités ayant accès à Claude Mythos.

Et la banque n'est pas la seule à avoir effectué la démarche. Selon une information qui émane cette fois du Monde, le géant français des télécommunications Orange a aussi pris langue avec Anthropic pour un accès à Mythos.