Le modèle d'Anthropic spécialisé dans la cybersécurite Claude Mythos attire l'intérêt de nombreuses grandes entreprises. Dont deux géants français.
La sortie de Claude Mythos a été un choc dans le secteur de l'intelligence artificielle, à cause de la capacité du nouveau modèle IA d'Anthropic à repérer de nombreuses failles de cybersécurité. Depuis, de nombreuses grandes entreprises souhaitent pouvoir bénéficier d'outils de ce genre. En France, certains comme la BNP cherchent à se doter d'un outil similaire, quand d'autres entreprises veulent simplement pouvoir utiliser Mythos.
Le Crédit Agricole et Orange sont en discussion avec Anthropic pour pouvoir utiliser le modèle IA Mythos
Malgré la sortie du modèle Claude Fable 5, version bridée de Mythos, ce dernier continue d'attiser les envies de grands groupes. Le directeur de la transformation technologique du Crédit Agricole, Olivier Biton, a ainsi expliqué dans un entretien à L'Usine digitale travailler avec Anthropic « notamment sur les questions cyber », et vouloir faire partie des entités ayant accès à Claude Mythos.
Et la banque n'est pas la seule à avoir effectué la démarche. Selon une information qui émane cette fois du Monde, le géant français des télécommunications Orange a aussi pris langue avec Anthropic pour un accès à Mythos.
D'autres entreprises françaises auraient effectué les mêmes démarches
Toujours d'après le même média, d'autres entreprises française ont aussi ouvert le dialogue avec Anthropic autour de Claude Mythos, tout en souhaitant pour le moment rester inconnues. À ce jour, aucune firme hexagonale ni même de l'UE n'a pu intégrer le club très fermé du projet Glasswing, rassemblement d'adhérents à qui un accès est offert - seule l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité ENISA peut utiliser Claude Mythos sur le Vieux Continent.
Pour rappel, le 2 juin dernier, Anthropic a annoncé avoir ouvert Claude Mythos à 150 organisations provenant d'une quinzaine de pays. Parmi celles dont on a appris l'identité, on retrouve notamment Samsung, SK Hynix, SK Telecom ou bien British Telecom.