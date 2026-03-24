Une information encore moins à prendre à la légère au vu du contexte géopolitique et du rôle croissant des IA dans la guerre. Si le Pentagone a placé Anthropic sur liste noire pour son refus de coopérer sur les armes autonomes et la surveillance de masse, ses modèles ont malgré tout été utilisés en Iran. OpenAI, elle, a récemment décroché un contrat majeur avec le département de la Défense américain. Et ce n'est que le début : la Maison-Blanche poursuit sa quête pour intégrer l'IA au maximum dans l'ensemble des activités de l'armée US.