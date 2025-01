Avec un pseudo qui sonne comme un nom de code, STS 3D, un ingénieur américain, est connu pour ses projets robotiques expérimentaux, souvent partagés sur ses réseaux sociaux. Parmi ses créations précédentes, on retrouve des bras robotisés et des dispositifs comme une chaise de bureau intelligente. Mais c’est son dernier projet qui a attiré une attention particulière : un fusil robotisé contrôlé par ChatGPT. Ce système repose sur une intégration entre l’API de ChatGPT et un fusil automatisé, qui permet à ce dernier de répondre à des commandes vocales et de tirer en fonction des instructions données. Par exemple, dans une démonstration que vous retrouverez sur son compte Instagram, l'ingénieur demande au fusil de réagir à une « attaque » venant de l'avant gauche et de l'avant droit. L'arme exécute la commande en pivotant et en tirant sur ces directions, démontrant l'efficacité de ce système en situation de combat simulé.

La démonstration, qui a été visionnée par des millions d'internautes, n'a pas manqué sa cible. Certains ont été impressionnés par la capacité de l'IA à contrôler des armes, tandis que d'autres ont souligné les risques éthiques et sécuritaires associés à une telle utilisation de la technologie. Quant à STS 3D, peut-être voulait-il simplement montrer les limites de l'utilisation « éthiques » de l'IA ?