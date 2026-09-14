En repoussant l'entrée en Bourse d'OpenAI après 2026, Sam Altman est le seul pour l'instant, à parler de ce ralentissement annoncé. « En ce moment, avec tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce serait un moment mal avisé pour entrer en Bourse », a-t-il déclaré ce week-end, alors que son entreprise visait une valorisation d'environ 860 milliards d'euros.

Politiquement parlant, après le « piratage » de Hugging Face par des agents d'OpenAI, les sénateurs Richard Blumenthal et Josh Hawley ont demandé des explications à Sam Altman et deux autres élus, John Thune et Ted Cruz, proposent d'imposer des audits de sécurité indépendants aux systèmes jugés les plus dangereux.

Pour Alexander Voicu, de l'entreprise britannique Synthesia, l'incertitude vient moins des risques immédiats que du rythme d'évolution de la technologie elle-même. « Nous savons que ces systèmes gagnent en puissance, mais nous ignorons où et comment ils seront utilisés », a-t-il expliqué à la BBC, avant d'ajouter qu'une réglementation précipitée risquerait de produire des effets néfastes.

Sasha Luccioni, fondatrice de Sustainable AI, a une autre lecture de la crise actuelle. « Ce ne sont pas les risques existentiels de l'IA qui m'inquiètent, c'est la cupidité des entreprises qui la créent », a-t-elle déclaré.

Au contraire, le chercheur Parker Thayer, du think tank conservateur Capital Research Centre, a affirmé sur son compte X.com que la vraie menace venait d'une réglementation excessive. Selon lui, un excès de règles risquerait de « réglementer l'IA jusqu'à l'anéantissement ». Son message a été vu jusqu'ici près de sept millions de fois.