De son côté, Amazon a bloqué l’accès de Muse à sa plateforme, invoquant des risques de sécurité et de confidentialité : selon le géant de l’e-commerce, l’agent capturerait les identifiants des utilisateurs sans s’identifier clairement. À l’inverse, Shopify a choisi de collaborer avec Meta pour permettre les achats directement via Muse. Un signe très favorable pour l’entreprise de Mark Zuckerberg.