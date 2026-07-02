Meta pilote ces deux pistes au sein de Meta Compute, l’initiative interne que le groupe a lancée en janvier pour ses centres de données et ses projets d’intelligence artificielle.

Mark Zuckerberg, big boss de Meta, avait laissé la porte ouverte à cette hypothèse fin mai, lors d’une conférence avec les actionnaires du groupe. « C'est clairement une option sur la table », avait-il déclaré. Le dirigeant avait alors précisé que des entreprises extérieures le sollicitaient presque chaque semaine pour obtenir l’accès à une offre de type API, ou pour acheter directement de la capacité de calcul à un tarif supérieur à son coût d'’acquisition.

Pour financer ses propres ambitions en intelligence artificielle, Meta a engagé des centaines de milliards d’euros dans des centres de données et des puces spécialisées. Le groupe construit notamment un centre de données évalué à 9,2 milliards d'euros dans le Mississippi, et prévoit de dépenser entre 115 et 133 milliards d'euros au total cette année. Meta conçoit également ses propres puces avec Broadcom, et loue de la capacité de calcul auprès de CoreWeave, de Google et d’Oracle pour répondre à ses besoins immédiats.