Le géant Google Cloud et Palo Alto Networks ont annoncé au début du week-end un partenariat colossal proche des 10 milliards de dollars. L'accord, historique, vise à sécuriser l'infrastructure cloud, face aux menaces de l'ère de l'intelligence artificielle.
Le chiffre est vertigineux, et pour cause, Google Cloud a officialisé vendredi son plus gros contrat de services de sécurité, signé avec Palo Alto Networks, pour un montant qui frôle les 10 milliards de dollars sur plusieurs années. L'annonce tombe à point nommé puisque selon le State of Cloud Report de décembre 2025, 99% des entreprises ont essuyé au moins une cyberattaque ciblant leur infrastructure IA au cours de l'année écoulée.
Google et Palo Alto, un deal colossal et des atomes crochus
Selon une source directement informée, Palo Alto Networks s'apprête à verser une somme « approchant les 10 milliards de dollars » à Google Cloud sur plusieurs années, une information aussi avancée par des médias comme Reuters. De quoi battre tous les records pour l'unité cloud d'Alphabet en matière de cybersécurité.
Au-delà du montant, Palo Alto entend mettre la main à la pâte. L'entreprise migrera ses charges de travail internes vers Google Cloud, en utilisant Vertex AI et les modèles Gemini pour ses copilotes de sécurité. Une partie des 10 milliards servira à migrer les offres existantes, mais l'essentiel ira au développement de nouveaux services dopés à l'intelligence artificielle. Une façon concrète de prouver sa confiance dans la technologie de son plus gros partenaire, tout en optimisant les futures solutions communes.
Google Cloud et Palo Alto Networks, c'est en tout cas une affaire qui roule. Les deux acteurs collaborent depuis 2018 avec plus de 75 intégrations déjà actives et 2 milliards de dollars générés via le Google Cloud Marketplace. Palo Alto Networks, qui compte plus de 70 000 organisations clientes dans le monde, renforce ainsi son ancrage dans l'écosystème Google. Sans oublier que Nikesh Arora, l'actuel patron de Palo Alto, a passé dix ans chez Google comme directeur commercial jusqu'en 2014.
Google Cloud veut se démarquer sur la sécurité pour lutter contre ses deux grands concurrents
Le cœur du partenariat entre les deux mastodontes repose sur Prisma AIRS, la plateforme de Palo Alto spécialisée dans la sécurité de l'intelligence artificielle. Elle va protéger les applications IA que les entreprises développent sur l'infrastructure de Google Cloud. « C'est la même chose qu'au moment où le cloud a émergé, avec de nouvelles menaces que personne n'avait imaginées », explique BJ Jenkins, président de Palo Alto. « Comment exploiter l'IA sans créer de nouvelles failles de sécurité ? C'est la question de tous les dirigeants », ajoute-t-il.
Au-delà de la simple protection des serveurs, les deux géants multiplient les investissements. Rappelons que Google attend le feu vert des régulateurs pour définitivement valider le rachat de la start-up israélienne de sécurité cloud Wiz à 32 milliards de dollars. Dans le même temps, Palo Alto a dévoilé des offres IA en octobre, avant d'annoncer l'acquisition de Chronosphere pour 3,35 milliards. Une véritable escalade dans la cybersécurité.
Cette frénésie d'acquisitions révèle un paradoxe inquiétant. Oui, l'IA générative booste les entreprises, mais elle arme aussi les cybercriminels. Les attaques sont désormais perpétrées avec les mêmes outils d'IA générative que ceux utilisés pour renforcer les défenses. Matt Renner, président et directeur commercial de Google Cloud, constate que l'intelligence artificielle a déclenché une demande massive de sécurité. Pour lui, cet accord démontre le positionnement avantageux de Google Cloud, alors que l'IA redéfinit le paysage concurrentiel. Et dans la bataille féroce qui oppose la filiale d'Alphabet à un très actif Amazon et Microsoft, la sécurité pourrait bien devenir l'atout différenciant sur le marché des hyperscalers.