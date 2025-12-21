Cette frénésie d'acquisitions révèle un paradoxe inquiétant. Oui, l'IA générative booste les entreprises, mais elle arme aussi les cybercriminels. Les attaques sont désormais perpétrées avec les mêmes outils d'IA générative que ceux utilisés pour renforcer les défenses. Matt Renner, président et directeur commercial de Google Cloud, constate que l'intelligence artificielle a déclenché une demande massive de sécurité. Pour lui, cet accord démontre le positionnement avantageux de Google Cloud, alors que l'IA redéfinit le paysage concurrentiel. Et dans la bataille féroce qui oppose la filiale d'Alphabet à un très actif Amazon et Microsoft, la sécurité pourrait bien devenir l'atout différenciant sur le marché des hyperscalers.