L'arrivée de Grok permettra non seulement aux clients de Microsoft d'intégrer celle-ci dans leurs applications, mais aussi à la firme de Redmond d'utiliser l'IA dans ses propres services et ses propres produits. Cette nouvelle vient quelques mois après que Microsoft a intégré le modèle de langage R1 de DeepSeek dans Azure AI Foundry.

On peut ainsi observer depuis un certain temps déjà une volonté de la part de Microsoft de se diversifier au niveau des modèles de langage IA qu'il propose, et qu'il peut utiliser. Un nouveau modèle plus éloigné de la coopération très étroite initiale entre le groupe et OpenAI, coopération qui avait permis l'émergence de ChatGPT.

L'autre intérêt de cette diversification serait aussi pour Microsoft d'apparaître comme LA firme proposant une plateforme sur laquelle la plupart des grandes IA seraient hébergées. Et donc donner un avantage qualitatif à ce service.