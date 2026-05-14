En janvier, NVIDIA a injecté 2 milliards de dollars dans CoreWeave à 87,20 dollars par action. L'action a bondi de 9,9 % en pré-marché, à 102,48 dollars. Six semaines plus tard, Nebius a pris 9,8 % à l'annonce d'un chèque identique de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros). En mai, IREN a gagné 9 % en séance prolongée après le warrant de 2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros). Plus discrète, Corning a tout de même progressé de 2,2 % à l'annonce et son cours a doublé sur l'année.

En valeur faciale, aucune de ces opérations ne dépasse 5 % de la capitalisation des entreprises concernées. D'après la banque d'investissement Stifel, CoreWeave est devenu « une extension hors bilan de la stratégie de centre de données de NVIDIA ». Le chèque ne paie pas seulement des parts, il achète un effet de signal. Jensen Huang au capital, c'est une priorité d'allocation sur des GPU rares.

Et NVIDIA y gagne sur plusieurs tableaux. La participation prise dans CoreWeave en janvier vaut désormais autour de 4,4 milliards de dollars contre 2 milliards initialement. Le constructeur de puces facture par ailleurs ses produits au même client, puis encaisse les loyers de capacité réservée. Une seule relation commerciale pour plusieurs flux de revenus parallèles. Rentable !