Le 29 avril, Meta publiait 56,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en hausse de 33% sur un an, et un bénéfice net de 26,8 milliards. L'action a chuté de plus de 6% après la publication, Meta ayant relevé ses dépenses d'investissement de 115-135 à 125-145 milliards de dollars pour l'année, sans pouvoir montrer aux investisseurs comment ces milliards se traduiront en revenus.

Amazon, Microsoft et Google vendent leurs services cloud IA à des entreprises clientes et encaissent des revenus directs. Meta parie sur des agents grand public dont personne ne sait encore comment les facturer. Susan Li, directrice financière du groupe, a précisé que les conversations hebdomadaires avec les agents professionnels avaient grimpé d'un million en janvier à plus de dix millions fin mars, ces outils étant gratuits pour la plupart des entreprises.

Mark Zuckerberg a par ailleurs dit aux analystes que beaucoup d'agents existaient, mais qu'il n'en recommanderait pas beaucoup à sa mère. « Comment créer une version de cette expérience beaucoup plus aboutie, optimisée et simple ? », a-t-il ensuite demandé.