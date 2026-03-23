Selon des informations issues de l’entreprise, Mark Zuckerberg développerait un agent IA personnel dédié à ses fonctions de dirigeant. Ce dernier lui permettrait d’accéder plus rapidement aux informations dont il a besoin. Cet outil serait capable de récupérer des données ou des réponses sans passer par les circuits internes traditionnels, souvent plus longs et hiérarchisés.

Concrètement, cet agent agirait comme un intermédiaire intelligent, capable de synthétiser des informations ou d’aller les chercher directement auprès des bonnes sources.

Le projet est encore en phase de développement, mais il serait déjà utilisé pour certaines tâches, notamment pour accélérer la prise de décision du fondateur de Facebook. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large chez Meta, où l’IA est progressivement intégrée dans les outils du quotidien.