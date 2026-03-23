Le patron de Meta travaillerait sur un agent IA personnel pour l’aider dans ses fonctions. Un projet qui illustre la transformation profonde de l’entreprise.
Et si le PDG de Meta devenait assisté par une intelligence artificielle au quotidien ? Mark Zuckerberg travaillerait actuellement sur un agent IA conçu pour l’aider à diriger l’entreprise. Derrière cette initiative, encore en développement, se dessine une stratégie bien plus large : faire de l’IA un pilier central du fonctionnement interne de Meta, jusqu’à transformer la manière dont ses équipes travaillent.
Zuckerberg veut un agent IA pour l’assister dans sa gestion de Meta
Selon des informations issues de l’entreprise, Mark Zuckerberg développerait un agent IA personnel dédié à ses fonctions de dirigeant. Ce dernier lui permettrait d’accéder plus rapidement aux informations dont il a besoin. Cet outil serait capable de récupérer des données ou des réponses sans passer par les circuits internes traditionnels, souvent plus longs et hiérarchisés.
Concrètement, cet agent agirait comme un intermédiaire intelligent, capable de synthétiser des informations ou d’aller les chercher directement auprès des bonnes sources.
Le projet est encore en phase de développement, mais il serait déjà utilisé pour certaines tâches, notamment pour accélérer la prise de décision du fondateur de Facebook. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large chez Meta, où l’IA est progressivement intégrée dans les outils du quotidien.
Tous les employés doivent désormais utiliser l’IA au quotidien
Au-delà de ce projet personnel, Meta pousse fortement l’usage de l’IA à tous les niveaux de l’entreprise. Les employés sont désormais encouragés à créer leurs propres outils, et l’utilisation de l’IA est même intégrée dans l’évaluation des performances. En interne, plusieurs solutions émergent, comme des agents capables d’accéder aux fichiers de travail, de consulter les discussions ou même d’interagir avec d’autres agents pour accomplir des tâches.
Certains outils, comme « Second Brain », agissent déjà comme des assistants capables de rechercher et organiser des informations complexes, à la manière d’un chef de projet virtuel. Meta a également investi dans plusieurs start-up spécialisées dans les agents IA, et structuré de nouvelles équipes dédiées à cette transformation. L’organisation tend vers des équipes plus réduites et plus autonomes, avec un recours accru à l’automatisation.
Cette évolution s’accompagne toutefois d’une certaine tension en interne. Si certains salariés voient dans cette transition une opportunité d’être plus efficaces, d’autres s’inquiètent de ses conséquences sur l’emploi, alors que Meta a déjà procédé à plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.
Avec ce projet d’agent personnel pour son PDG, Meta donne un aperçu concret de sa vision : une entreprise où chaque employé — du dirigeant aux équipes opérationnelles — pourrait être assisté, voire partiellement remplacé, par des systèmes d’intelligence artificielle.