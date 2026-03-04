Un autre acteur de l'intelligence artificielle (IA) générative teste un outil de shopping directement intégré à son chatbot grand public. Son nom ? Pas vraiment une surprise…
La « superteam » montée par Mark Zuckerberg au cours de l'été 2025 poursuit ses efforts pour livrer des modèles aussi puissants, voire plus, que ceux de la concurrence. Et comme à l'accoutumée au sein de la Silicon Valley, Meta cherche déjà des manières de monétiser ses efforts. D'après Bloomberg, la firme a ainsi commencé à déployer un assistant shopping au sein de Meta AI.
Un carrousel d'images avec plusieurs références
Lorsqu'un utilisateur interroge le chatbot sur un produit, celui-ci répond par un carrousel d'images de références accompagnées de légendes contenant des informations sur la marque, le site Web où il est disponible et le prix. Il propose également une brève explication de ses recommandations sous forme de liste à puces.
L'arrivée d'une telle fonctionnalité chez Meta était à prévoir. Lors d'une conférence récente avec ses actionnaires, le patron Mark Zuckerberg a pointé vers l'arrivée prochaine de nouveaux produits démontrant la capacité de la société à offrir une « expérience personnalisée unique » basée sur l'historique, les centres d'intérêt, le contenu et les relations des utilisateurs.
Il a également mentionné de « nouveaux outils d'achat intelligents qui permettront aux utilisateurs de trouver exactement les produits qu'ils recherchent parmi les entreprises répertoriées dans notre catalogue ».
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
Comme la concurrence
Reste à savoir si Meta exploitera les données personnelles déjà détenues sur les utilisateurs via ses autres plateformes pour alimenter cette nouvelle activité. Mais il y a fort à parier que oui : lors d'un test réalisé par une journaliste de Bloomberg, l'IA connaissait son genre et sa localisation. Côté marques, on ignore encore si les annonceurs qui paient Meta pour être mis en avant sur Instagram et Facebook seront privilégiés.
Meta AI va ainsi emboîter le pas à OpenAI et Google, qui ont chacune lancé un outil similaire au sein de leur chatbot respectif. Une tentative de générer du profit pour compenser les dépenses colossales nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle.
Pour l'heure, le dispositif de Meta n'est disponible que pour un nombre limité d'utilisateurs aux États-Unis. Si le résultat est concluant, il devrait débarquer dans plus de zones géographiques, et notamment en Europe.