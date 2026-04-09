Multimodal, il est capable de traiter du texte, des images, de l’audio et de la vidéo. L’entreprise insiste sur ses capacités de raisonnement avancé, un critère devenu incontournable pour les meilleurs modèles du marché. Elle explique, en outre, avoir conçu le modèle de zéro pour être performant en codage, même si des lacunes subsistent dans ce domaine, notamment sur les tâches complexes et les flux de travail avancés, reconnaît-elle. Car c’est surtout en écriture et en raisonnement que Muse Spark se distingue de son prédécesseur.