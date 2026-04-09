Tout vient à point à qui sait attendre. Meta vient de présenter son tout premier modèle conçu par sa nouvelle équipe dédiée à l’intelligence artificielle (IA). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est attendue au tournant.
Il y a tout juste un an, Meta lançait Llama 4, un grand modèle de langage (LLM) qui n’a pas du tout convaincu l’industrie. De quoi rendre furieux Mark Zuckerberg, qui s’est lancé dans une vaste campagne de recrutement au sein de la Silicon Valley. La société a également investi des milliards dans la start-up Scale AI, positionnant son patron à la tête de l’équipe Meta Intelligence Labs.
Pendant de longs mois, ces talents ont travaillé d’arrache-pied pour refaire le retard de Meta dans l’IA. Et malgré quelques remous en interne, les résultats sont enfin là.
Bien plus performant que Llama 4
Jusqu’alors surnommé Avocado, ce nouveau modèle s’appelle Muse Spark. « Ce premier modèle est, de par sa conception, compact et rapide, tout en étant suffisamment performant pour traiter des questions complexes dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la santé. Il s'agit d'une base solide, et la prochaine génération est déjà en cours de développement », explique Meta.
Multimodal, il est capable de traiter du texte, des images, de l’audio et de la vidéo. L’entreprise insiste sur ses capacités de raisonnement avancé, un critère devenu incontournable pour les meilleurs modèles du marché. Elle explique, en outre, avoir conçu le modèle de zéro pour être performant en codage, même si des lacunes subsistent dans ce domaine, notamment sur les tâches complexes et les flux de travail avancés, reconnaît-elle. Car c’est surtout en écriture et en raisonnement que Muse Spark se distingue de son prédécesseur.
Meta est clairement scrutée, alors que son P.-D. G a annoncé l’investissement de 600 milliards de dollars dans de centres de données afin de remporter la course de l’IA.
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
Déjà disponible via Meta AI
Meta Spark est aussi l’occasion pour la firme de tester un nouveau modèle économique en ouvrant un accès API. Pour l’heure, seuls des partenaires sélectionnés bénéficient d’un accès privé en avant-première, mais elle prévoit de l’élargir à un public plus large dans les prochains mois. De quoi monétiser directement les modèles d’IA, une première pour l’entreprise.
Les utilisateurs lambdas, eux, peuvent déjà l’expérimenter. Muse Spark alimente désormais l’application Meta AI, et débarquera dans les prochaines semaines sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ainsi que dans les lunettes connectées de la marque. Autre fait notable, il s’agit d’un LLM propriétaire ; ce qui marque, là aussi, un changement de cap clair par rapport à la philosophie open source.
« À l'avenir, nous prévoyons de lancer des modèles de plus en plus sophistiqués qui repoussent les limites de l'intelligence et des capacités, y compris de nouveaux modèles open source. Nous développons des produits qui ne se contentent pas de répondre à vos questions, mais qui agissent comme des agents capables d'accomplir des tâches à votre place », promet Mark Zuckerberg dans un post publié sur Threads. Le ton est donné.