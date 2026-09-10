L'utilisateur peut transmettre un objectif à Muse, comme organiser un voyage ou construire une liste de courses à partir de recettes sauvegardées. L'agent Muse construit un plan et continue de l'exécuter même une fois l'application fermée. Il se connecte aux services choisis par l'utilisateur, un par un, parmi une liste qui inclut Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify ou Apple Health. Lorsqu'il n'y a aucune API publique disponible, il peut passer par un navigateur intégré pour agir à sa place. Le tout tourne sur Muse Spark, le modèle maison de Meta.