La technologie peut aussi délivrer un compte rendu quotidien des échanges manqués pendant la nuit, avec des analyses sur les fils de discussion. Utile pour les petites structures qui n’ont pas beaucoup de personnel à disposition pour gérer les échanges avec les clients. Une liste d’attente est déjà ouverte pour accéder gratuitement aux fonctionnalités avancées, qui incluront à terme la « recherche de marché, la remontée d'informations sur les produits, la connexion aux outils de gestion d'agenda et la veille concurrentielle ». Une bascule vers des abonnements payants via Meta One est à prévoir dans les prochains mois.