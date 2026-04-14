Foire aux questions

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Que recouvrent exactement les « revenus publicitaires nets » annoncés pour Meta et Google ?

Les revenus publicitaires nets correspondent aux montants qui restent effectivement chez la plateforme après déductions, comme les remises, ajustements, crédits publicitaires ou certaines commissions liées à la vente d’annonces. Ce n’est donc pas forcément l’équivalent du « brut » facturé aux annonceurs, ni un indicateur direct du volume d’impressions. Selon les méthodes des cabinets d’analyse, ces estimations peuvent aussi intégrer des hypothèses sur les revenus reversés à des partenaires ou sur la reconnaissance comptable. Résultat : deux acteurs peuvent afficher des dynamiques différentes entre « net », « brut » et part de marché, même sur une même période.

Comment fonctionne un système de recommandation par IA pour des vidéos courtes comme les Reels ?

Un système de recommandation s’appuie sur des modèles de machine learning qui prédisent la probabilité qu’un utilisateur regarde, relance ou partage un contenu, à partir de signaux comportementaux (durée de visionnage, interactions, vitesse de scroll, sujets suivis, etc.). L’algorithme classe ensuite les vidéos à afficher afin d’optimiser des objectifs comme le temps passé, la rétention ou l’engagement. Comme les formats courts génèrent beaucoup d’événements (vues, skips, replays), le système peut apprendre rapidement et affiner le ciblage. Pour la publicité, cet accroissement du temps d’attention augmente mécaniquement l’inventaire d’impressions et améliore la valeur des emplacements.

Pourquoi la « part de marché de la publicité dans la recherche » de Google peut baisser même si Google reste très utilisé ?

La part de marché publicitaire mesure une proportion de dépenses publicitaires, pas seulement un volume de requêtes ou d’utilisateurs. Elle peut reculer si les annonceurs déplacent des budgets vers d’autres canaux jugés plus efficaces, par exemple la recherche de produits sur des marketplaces (Amazon) ou la découverte via des réseaux sociaux. La montée des usages de recherche sur des plateformes vidéo et l’apparition de chatbots d’IA peuvent aussi détourner une partie des intentions de recherche, surtout sur certaines catégories (restaurants, tutoriels, shopping). Enfin, la concurrence peut simplement croître plus vite : Google peut progresser en valeur absolue tout en perdant des points de part de marché.