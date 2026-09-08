WhatsApp va connecter jusqu'à cinq agents IA dans vos discussions, voilà comment ca marche

Chaque compte peut connecter jusqu'à cinq agents. Pour l'instant, ils ne fonctionnent que dans une conversation individuelle, sans possibilité de les ajouter à un groupe ou une communauté. Soulignons par ailleurs qu'ils n'ont accès qu'aux messages échangés dans leur propre fil, sans voir le reste des discussions, contacts ou médias du compte. WhatsApp précise aussi que les réponses d'un agent IA peuvent contenir des erreurs et invite à les vérifier. Supprimer un agent coupe la connexion sans effacer l'historique de la conversation ; pour le reconnecter, il faut générer une nouvelle clé.