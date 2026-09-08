WhatsApp va connecter jusqu'à cinq agents IA dans vos discussions, voilà comment ca marche

WhatsApp prépare une fonctionnalité qui permet de connecter jusqu'à cinq agents tiers, IA ou simples bots, dans des conversations à part. Repérée dans une version expérimentale pour Android, l'option reste pour l'instant réservée à un petit nombre de comptes, sans date fixée pour une ouverture plus large.
Jusqu'ici, parler à un agent IA sur WhatsApp passait par un chatbot rattaché à un numéro dédié, comme celui que ChatGPT utilise depuis son retour sur la messagerie en juillet. Meta change de méthode avec un système de connexion générique, ouvert à n'importe quel service compatible plutôt qu'à un seul partenaire.
Une configuration par clé API, calquée sur les standards du secteur
Le réglage se fait depuis les paramètres de l'application, dans une nouvelle section dédiée aux agents. On y choisit un nom et une photo de profil pour l'agent, puis WhatsApp génère une clé API. Cette dernière permet donc aux deux services de communiquer entre eux sans échanger de mot de passe. Il suffit ensuite de coller cette clé dans l'interface du service qui héberge l'agent.
Chaque compte peut connecter jusqu'à cinq agents. Pour l'instant, ils ne fonctionnent que dans une conversation individuelle, sans possibilité de les ajouter à un groupe ou une communauté. Soulignons par ailleurs qu'ils n'ont accès qu'aux messages échangés dans leur propre fil, sans voir le reste des discussions, contacts ou médias du compte. WhatsApp précise aussi que les réponses d'un agent IA peuvent contenir des erreurs et invite à les vérifier. Supprimer un agent coupe la connexion sans effacer l'historique de la conversation ; pour le reconnecter, il faut générer une nouvelle clé.
Contrairement aux messages personnels entre utilisateurs, qui restent lisibles uniquement par les deux interlocuteurs, ces échanges ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout. Ici, les messages passent par un service de Meta, lequel agit pour le compte du développeur de l'agent, et peut donc consulter leur contenu. Cela ne veut pas dire qu'un tiers extérieur peut les lire, mais la nuance mérite quand mêmed'être notée pour qui cherche à évaluer la confidentialité réelle de ces conversations.
Il n'y a pas si longtemps, brancher soi-même un agent via un bot non officiel pouvait entraîner la suspension du compte. Pour cette raison, une partie des utilisateurs d'agents IA avait migré vers Telegram. Pour la filiale de Meta, il s'agit aussi de répondre aux demandes de Bruxelles. En février dernier, la Commission européenne avait déposé une plainte formelle contre les restrictions imposées par Meta sur WhatsApp Business. Ce nouveau système, encore limité à quelques comptes Android, élargit simplement le nombre de services capables d'opérer nativement sur l'application.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.