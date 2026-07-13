ChatGPT est de nouveau disponible sur WhatsApp en France et en Europe depuis ce lundi 13 juillet 2026, plusieurs mois après en avoir été exclu par Meta. Ce retour, gratuit et sans obligation de créer un compte, fait suite à une intervention de la Commission européenne, qui a estimé que Meta verrouillait l'accès à sa messagerie au profit de son propre assistant, Meta AI. Un dénouement qui en dit long sur le bras de fer que se livrent aujourd'hui régulateurs et géants du numérique pour le contrôle des portes d'entrée vers l'intelligence artificielle grand public.