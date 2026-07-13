Le célèbre ChatGPT fait son retour sur WhatsApp en Europe, six mois après son retrait imposé par Meta. Sous la pression de la Commission européenne, l'accès redevient gratuit et sans compte obligatoire dans tout l'Espace économique européen.
ChatGPT est de nouveau disponible sur WhatsApp en France et en Europe depuis ce lundi 13 juillet 2026, plusieurs mois après en avoir été exclu par Meta. Ce retour, gratuit et sans obligation de créer un compte, fait suite à une intervention de la Commission européenne, qui a estimé que Meta verrouillait l'accès à sa messagerie au profit de son propre assistant, Meta AI. Un dénouement qui en dit long sur le bras de fer que se livrent aujourd'hui régulateurs et géants du numérique pour le contrôle des portes d'entrée vers l'intelligence artificielle grand public.
Meta avait évincé ChatGPT de WhatsApp, mais l'Europe ne le tolérait plus
Le 15 janvier 2026, ChatGPT disparaissait purement et simplement de WhatsApp. En cause, une modification des conditions d'utilisation de l'API WhatsApp Business, qui interdisait aux chatbots IA génériques d'opérer sur la plateforme, à compter de cette date. Une clause qui, comme par hasard, épargnait totalement Meta AI.
OpenAI avait alors dû rediriger en urgence les dizaines de millions d'utilisateurs ayant adopté ChatGPT sur WhatsApp à travers le monde vers ses propres applications. Un coup dur pour tous ceux qui avaient pris l'habitude de discuter avec le chatbot directement depuis leur messagerie du quotidien, sans jongler entre plusieurs applications.
Du côté de Bruxelles, la manœuvre n'était pas passée inaperçue. Saisie par trois acteurs plus modestes que les géants du secteur, à savoir The Interaction Company, éditrice de l'assistant Poke.com, la start-up française Agentik et un concurrent espagnol, la Commission européenne a considéré qu'il s'agissait d'un vrai cas d'école de verrouillage anticoncurrentiel, orchestré par une plateforme en position dominante.
Voici comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp
Sous pression, Meta a d'abord tenté des demi-mesures, sous la menace d'une amende pouvant grimper jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial, aux yeux des nouvelles réglementations européennes. En mars, l'entreprise avait rouvert l'accès à WhatsApp aux chatbots concurrents, mais contre paiement. C'était insuffisant aux yeux de Bruxelles, et donc, en mai, nouvelle concession de la firme de Mark Zuckerberg, avec un mois d'accès entièrement gratuit. Ce sera finalement la Commission qui tranchera, début juin, en imposant par des mesures provisoires antitrust un accès gratuit et durable.
ChatGPT est depuis lundi redevenu utilisable dans l'Union européenne, France comprise, mais aussi en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, sans même nécessiter de compte ChatGPT. Pour en bénéficier, il suffit tout simplement d'envoyer un message au contact vérifié 1-800-CHATGPT pour commencer à discuter, envoyer des images ou des messages vocaux.
Associer son compte ChatGPT reste possible pour profiter de limites d'utilisation plus généreuses, mais CELA n'a plus rien d'obligatoire. Le déploiement se fait par étapes, puisque la disponibilité dépend de l'indicatif pays associé au numéro WhatsApp, avant une extension progressive à l'ensemble des utilisateurs concernés. En tout cas, en France, nous avons pu le tester, ça fonctionne.
Chez OpenAI, on savoure ce retour sans bouder son plaisir. « L'IA est particulièrement utile lorsqu'elle est accessible où et quand les utilisateurs le souhaitent », a résumé Emmanuel Marill, directeur général d'OpenAI pour la région EMEA, qui promet davantage de choix aux utilisateurs quant aux outils et plateformes d'IA qui leur conviennent. Une aubaine pour les millions d'anciens habitués de la fonctionnalité. OpenAI a également annoncé l'élargissement de ChatGPT aux messageries Viber et Kakao, dans les pays où elles sont disponibles. Une façon claire d'ancrer le chatbot dans les habitudes numériques quotidiennes, plutôt que de le cantonner à une application dédiée.