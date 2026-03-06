Meta entend transformer cette ouverture en opportunité commerciale. Elle facturera entre 0,049 et 0,1323 euro par "non-template message" selon les pays. Concrètement, cela désigne tout message qui ne suit pas un gabarit standardisé, autrement dit, chaque échange libre dans une conversation avec un chatbot. Le coût peut grimper rapidement : une session de 30 messages coûterait entre 1,47 et 3,97 euros à un fournisseur comme OpenAI ou Anthropic.

Cette mesure ne concerne donc pas tous les usages de l'IA sur WhatsApp. Un service client d'entreprise qui déploie un bot avec un template de réponses formatées pour répondre via des messages à un client n'est pas touché. Meta a plutôt en ligne de mire ses concurrents : les assistants généralistes comme ChatGPT ou Claude. Il faut dire qu'OpenAI est loin devant ses concurrents en termes d'usage et Whatsapp est loin devant les autres messageries. La firme de Mark Zuckerberg estime donc qu'il y a une manne de revenus non négligeable. L'entreprise avait déjà effectué un test similaire en Italie en janvier, avant d'étendre cette offre à l'ensemble du continent.