Meta a déjà tenté cette stratégie sur Facebook et Instagram depuis novembre 2023. Le principe ? Payer un abonnement (actuellement 5,99 euros par mois sur le web) pour naviguer sans publicité, ou accepter gratuitement des annonces personnalisées basées sur vos données. Ce modèle, baptisé « pay or consent » (payer ou consentir), a déclenché une réponse ferme de Bruxelles. En juin 2024 la Commission européenne reprochait à Meta de "forcer à payer si vous ne lui donnez pas vos données personnelles". L'amende est tombée en avril 2025 : 200 millions d'euros pour violation du DMA.

Selon l'article 5(2) du DMA, les contrôleurs d'accès comme Meta doivent proposer une alternative gratuite et équivalente lorsqu'un utilisateur refuse la combinaison de ses données personnelles entre différents services. Or, le simple choix binaire entre un abonnement payant et des publicités hyper-ciblées ne suffit pas : il faut offrir une troisième voie, gratuite, avec des publicités contextuelles moins personnalisées. Meta a finalement ajouté cette option en novembre 2024 sur Facebook et Instagram, mais elle reste surveillée de près par les régulateurs européens.