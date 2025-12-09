En avril dernier, la Commission européenne lui infligeait une amende de 200 millions d'euros pour le déploiement en 2023 de son dispositif « Pay or Consent ». Dans l'objectif de se conformer au RGPD et au DMA, il offrait aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix entre payer un abonnement mensuel pour une expérience sans publicité et sans combinaison de données personnelles, ou consentir gratuitement au traitement et au croisement de leurs données à des fins de publicité personnalisée.