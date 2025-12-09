C'est une victoire pour l'Union européenne (UE). Meta offrira prochainement l'option aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram d'accéder à moins de publicités personnalisées. Autrement dit, les plateformes récolteront moins d'informations pour le ciblage publicitaire.
C'est une conséquence directe du Digital Markets Act (DMA), la législation qui vise à encadrer bien plus strictement les géants technologiques au sein de l'UE. Outre des règles concernant la concurrence, les plateformes doivent aussi garantir que les utilisateurs gardent réellement la main sur leurs données, notamment en pouvant refuser le suivi publicitaire sans être pénalisés ou forcés d'accepter des conditions abusives. Et Meta a déjà payé le prix fort.
Meta veut se conformer au DMA
En avril dernier, la Commission européenne lui infligeait une amende de 200 millions d'euros pour le déploiement en 2023 de son dispositif « Pay or Consent ». Dans l'objectif de se conformer au RGPD et au DMA, il offrait aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix entre payer un abonnement mensuel pour une expérience sans publicité et sans combinaison de données personnelles, ou consentir gratuitement au traitement et au croisement de leurs données à des fins de publicité personnalisée.
Une violation directe du DMA, selon l'exécutif européen, car Meta ne proposait pas d'alternative « moins personnalisée mais équivalente ». Dans ce contexte, le géant des réseaux sociaux va soumettre une nouvelle solution aux personnes qui utilisent Facebook et Instagram dans l'UE, qui lui permettra d'enfin se conformer à la loi.
Une solution dès janvier 2026
Dès janvier 2026, l'entreprise leur donnera « le choix effectif entre : consentir à partager toutes leurs données et voir des publicités entièrement personnalisées, ou choisir de partager moins de données personnelles pour une expérience avec des publicités personnalisées plus limitées », indique la Commission européenne dans un communiqué de presse.
Concrètement, vous aurez la possibilité de limiter la collecte de données que Meta opère à votre égard, ce qui représente le cœur de son modèle économique. En contrepartie, des publicités potentiellement moins pertinentes avec vos intérêts seront diffusées dans vos feeds Facebook et Instagram. « C'est la première fois qu'un tel choix est proposé sur les réseaux sociaux de Meta », poursuit l'instance.
Si les entreprises épinglées dans le cadre du DMA ne se conforment pas à la loi, le texte prévoit des amendes plus lourdes qui, à terme, peuvent atteindre jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires global.
