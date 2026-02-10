Les régulateurs redoutent un préjudice grave et irréparable pour le marché des assistants IA. Ils envisagent donc des mesures provisoires qui obligeraient Meta à rouvrir l'accès aux concurrents pendant la durée de l'enquête. Bruxelles ne souhaite donc pas attendre la fin de son investigation. Le marché est trop bouillonnant et la Commission craint qu'attendre la fin de l'instruction ne déforme définitivement le marché. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, présente ce dossier comme un test pour l'application du droit de la concurrence aux écosystèmes d'IA.

Dans un message adressé à nos confrères de The Register, Meta conteste les accusations et affirme que les assistants IA disposent de multiples canaux pour atteindre les utilisateurs : boutiques d'applications, systèmes d'exploitation, sites web ou partenariats. Le groupe rappelle qu'au Brésil, les tribunaux ont rejeté l'idée que WhatsApp constitue un canal de distribution critique pour les chatbots.

Si la Commission tranche contre Meta, cette dernière s'expose à des amendes et à l'obligation de modifier l'intégration des services IA tiers sur WhatsApp.