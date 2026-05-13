Il n’y a pas l’ombre d’un doute, la société s’est inspirée du déploiement de Grok, l’IA de xAI au sein de X, anciennement Twitter. Si le dispositif a été utilisé par de nombreux utilisateurs, il a aussi mené à de nombreuses controverses, notamment à la divulgation de fausses informations, de contenus haineux et même à la génération d’images pédopornographiques. À tel point que la firme a décidé de la restreindre aux seuls abonnés payants.