Meta intègre son intelligence artificielle directement dans Threads, permettant aux utilisateurs d’obtenir des réponses en temps réel. Une fonctionnalité dans la lignée de Grok sur X. Est-ce vraiment une bonne idée ?
L’entreprise de Mark Zuckerberg dispose d’un avantage considérable sur ses concurrentes dans l’IA : des plateformes utilisées par des millions, voire des milliards de personnes. Il lui suffit de déployer ses IA dans celles-ci pour atteindre un nombre considérable d’utilisateurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous pouvez accéder à Meta AI directement via WhatsApp, Messenger ou Instagram. Mais encore faut-il que la technologie soit à la hauteur.
Demandez à Meta AI
Meta semble convaincue que c’est effectivement le cas. L’entreprise teste en ce moment une nouvelle fonctionnalité en bêta sur Threads : un compte officiel (@Meta.ai) que les utilisateurs peuvent taguer directement dans leurs posts ou leurs réponses pour obtenir des informations contextuelles en temps réel. Une fois mentionnée, l’IA répond publiquement, dans la langue de la publication. Pour l’instant, l’outil n’est disponible qu’en Malaisie, en Arabie saoudite, au Mexique, en Argentine et à Singapour.
Il n’y a pas l’ombre d’un doute, la société s’est inspirée du déploiement de Grok, l’IA de xAI au sein de X, anciennement Twitter. Si le dispositif a été utilisé par de nombreux utilisateurs, il a aussi mené à de nombreuses controverses, notamment à la divulgation de fausses informations, de contenus haineux et même à la génération d’images pédopornographiques. À tel point que la firme a décidé de la restreindre aux seuls abonnés payants.
Certes, Meta dispose de garde-fous plus stricts que ceux de son homologue, mais le pari reste très osé.
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
Combler le retard
Cette fonctionnalité est propulsée par Muse Spark, le tout dernier modèle de Meta, fruit d’une restructuration interne massive et surtout, d'une campagne de recrutement agressive pour débaucher les meilleurs talents de l’IA.
Au-delà de Threads, Meta étend progressivement son modèle à l’ensemble de son écosystème : WhatsApp, où il alimente des conversations parallèles en marge des discussions de groupe, mais aussi au sein des lunettes intelligentes Ray-Ban et Oakley, ainsi que via la fonctionnalité Live AI dans l’application Meta AI elle-même.
Objectif : combler le retard accumulé sur la concurrence depuis le lancement raté de Llama 4. Quitte à prendre des risques.