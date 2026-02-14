Une fois la requête publiée, l’algorithme ajuste le fil d’actualité pendant une durée de trois jours. L’objectif affiché par Meta est de permettre à chacun de rester connecté aux conversations les plus pertinentes à un instant donné, sans modifier durablement ses paramètres. Pratique par exemple pour faire un focus sur les JO ou au contraire, pour n'avoir aucune information relative à un week-end de F1, à une émission de TV, à un évènement musical…

Autre particularité, il est possible de repartager la demande d’un autre utilisateur afin d’appliquer les mêmes préférences à son propre fil. Une manière, selon Meta, de rendre la personnalisation plus collaborative et réactive au rythme des tendances.

Pour Meta, il s'agit d'impliquer toujours davantage sa technologie Meta AI au coeur de ses applications, le géant américain étant prêt à investir entre 115 et 135 milliards de dollars dans des infrastructures liées à l'intelligence artificielle en 2026.