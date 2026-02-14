Au gré de mises à jour régulières, Meta continue de peaufiner Threads, son alternative au réseau X d'Elon Musk. Dernière trouvaille en date, une fonction qui permet de personnaliser l'algorithme d'un simple post.
À peine Meta a-t-il insufflé une nouvelle dose d’intelligence artificielle à Facebook (avec, notamment, la possibilité d’animer sa photo de profil) que le groupe américain poursuit sur sa lancée. Sa stratégie d’IA omniprésente continue de se déployer, cette fois du côté de Threads, où la plateforme accueille à son tour une nouvelle fonctionnalité dopée aux algorithmes.
Mon très cher algorithme Threads…
Meta déploie sur Threads une nouvelle fonctionnalité baptisée « Dear Algo », pensée pour offrir aux utilisateurs un contrôle plus fin sur le contenu qui leur est proposé. Son fonctionnement se veut particulièrement accessible, puisqu'il suffit de publier un message public commençant par « Dear Algo », suivi des préférences souhaitées.
Par exemple, un utilisateur peut demander à voir davantage de publications consacrées aux podcasts populaires, ou au contraire à réduire la présence de certains sujets dans son fil, sans passer pour cela par la case Réglages.
« Aujourd’hui, nous lançons Dear Algo sur Threads, une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle qui offre à chacun un contrôle accru sur les contenus affichés en permettant aux utilisateurs d’indiquer, en temps réel, ce qui compte le plus pour eux », explique Meta.
Un réajustement du fil pour une durée de trois jours
Une fois la requête publiée, l’algorithme ajuste le fil d’actualité pendant une durée de trois jours. L’objectif affiché par Meta est de permettre à chacun de rester connecté aux conversations les plus pertinentes à un instant donné, sans modifier durablement ses paramètres. Pratique par exemple pour faire un focus sur les JO ou au contraire, pour n'avoir aucune information relative à un week-end de F1, à une émission de TV, à un évènement musical…
Autre particularité, il est possible de repartager la demande d’un autre utilisateur afin d’appliquer les mêmes préférences à son propre fil. Une manière, selon Meta, de rendre la personnalisation plus collaborative et réactive au rythme des tendances.
Pour Meta, il s'agit d'impliquer toujours davantage sa technologie Meta AI au coeur de ses applications, le géant américain étant prêt à investir entre 115 et 135 milliards de dollars dans des infrastructures liées à l'intelligence artificielle en 2026.
À l'heure actuelle, la fonction Dear Algo n'est disponible que dans quelques pays anglophones à savoir les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou, encore, le Royaume-Uni. Meta espère pouvoir lancer prochainement Dear Algo sur d'autres marchés.