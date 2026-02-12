Lors de la rédaction d’un post dans le Fil d’actualité, il suffit d’appuyer sur l’icône Arc-en-Ciel pour choisir parmi plusieurs fonds fixes ou animés, comme des feuilles qui tombent ou des vagues en mouvement.

Là encore, des décors saisonniers viendront enrichir la sélection, pour coller à l’ambiance du moment et dynamiser un peu plus les publications.