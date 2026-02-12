Meta déploie une salve de nouveautés pour Facebook, toutes alimentées par Meta AI, afin (entre autres) d'animer votre photo de profil. Oui, oui.
Facebook continue de muscler son arsenal créatif. La plateforme déploie aujourd’hui une nouvelle salve de fonctionnalités dopées à Meta AI, avec une ambition claire : rendre l’expression personnelle plus simple, plus intuitive… et surtout plus ludique. Photo de profil, clichés partagés, publications dans le Fil d’actualité ou Stories : tous les formats vont y passer.
Facebook fait le plein de Meta AI
Animer votre photo de profil et transformer un simple cliché en une petite séquence dynamique en quelques secondes, vous en rêviez ? La plateforme propose plusieurs animations prêtes à l’emploi (effet naturel, chapeau de fête, pluie de confettis, salut de la main…) pour « insuffler un peu de vie à votre portrait selon votre humeur du moment. »
Pour un rendu optimal, mieux vaut opter pour une photo bien cadrée, avec une seule personne face à l’objectif, le visage clairement visible et sans objet en main. Les images peuvent être sélectionnées directement depuis la galerie du smartphone ou parmi celles déjà publiées sur Facebook. Une fois animée, la photo peut être partagée dans le Fil d’actualité et s’affiche également sur votre profil.
Meta indique qu'il ne s'agit là que d'un début, avec de nouvelles animations qui viendront enrichir le catalogue au fil de l’année, notamment à l’occasion des temps forts saisonniers et des événements spéciaux.
De l'IA aussi pour les images et les publications textuelles
Et ce n'est pas tout, puisque Meta lance également Restyle, une fonction qui veut aller plus loin que le simple filtre. L’outil permet de métamorphoser l’esthétique d’une image dans les Stories (mais pas seulement) grâce à des styles prédéfinis… ou via une requête personnalisée générée par IA.
L'objectif est de laisser Meta AI interpréter les envies de chacun à partir d’un prompt textuel, ou de piocher dans une série de catégories prêtes à l’emploi : Styles (anime, illustration, etc.), Ambiances (effet lumineux, glowy, etc.), Éclairages (éthéré, etc.), Couleurs (tons froids, rosés, etc.), Arrière-plans (plage, paysage urbain, etc.)…
Meta AI se met également au service des publications textuelles, afin de leur permettre de gagner (elles aussi) en relief. Par ailleurs, Facebook déploie progressivement la possibilité d’y ajouter des arrière-plans animés, afin d’apporter une dimension plus visuelle à de simples statuts.
Lors de la rédaction d’un post dans le Fil d’actualité, il suffit d’appuyer sur l’icône Arc-en-Ciel pour choisir parmi plusieurs fonds fixes ou animés, comme des feuilles qui tombent ou des vagues en mouvement.
Là encore, des décors saisonniers viendront enrichir la sélection, pour coller à l’ambiance du moment et dynamiser un peu plus les publications.