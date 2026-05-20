Daily Brief, Neural Expressive, Spark : Google présente une série de nouveautés pour son assistant IA, qui revendique désormais 900 millions d'utilisateurs mensuels.
Google a profité de sa conférence I/O 2026 pour annoncer plusieurs mises à jour importantes de son application Gemini. Au programme, un résumé personnalisé du matin, une refonte visuelle et un agent IA capable de travailler en tâche de fond, y compris quand l'appareil de l'utilisateur est éteint.
Un résumé de la journée dès le réveil
La fonctionnalité la plus immédiatement concrète s'appelle "Daily Brief". Elle apporte un récapitulatif quotidien personnalisé, généré à partir de la boîte mail, du calendrier et de la liste de tâches de l'utilisateur. L'idée n'est pas seulement de résumer ces informations, mais de les hiérarchiser et de suggérer des actions prioritaires pour la journée. Daily Brief est disponible dès aujourd'hui, pour l'instant uniquement aux États-Unis pour les abonnés aux formules Google AI Plus, Pro et Ultra.
Cette annonce intervient alors que Gemini a vu sa base d'utilisateurs croître de manière significative. Google indique que l'application compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans plus de 230 pays et 70 langues, contre environ 400 millions lors de l'édition précédente de I/O. C'est une progression plus que notable en l'espace d'un an seulement, là où Google était en retard sur ChatGPT il y a encore quelques mois.
Une nouvelle interface baptisée Neural Expressive
Google a également présenté un nouveau langage visuel pour Gemini, qu'il nomme Neural Expressive. La refonte apporte des animations fluides, une typographie revue, des palettes de couleurs plus vives et des retours haptiques. Sur le fond, les réponses changent de forme. Les informations clés apparaissent en gras en haut de l'écran, avec la possibilité de développer pour accéder aux détails. Selon la nature de la réponse, des images, des vidéos narrées, des frises chronologiques ou des visualisations interactives peuvent remplacer le texte.
La refonte est en cours de déploiement sur Android, iOS et sur la version web. Elle intègre également Gemini Live, l'interface de conversation vocale, directement dans l'expérience principale, permettant de passer de la frappe à la voix sans perdre le fil de la conversation.
Spark : l'agent IA qui travaille h24
L'annonce la plus ambitieuse est sans doute celle de Gemini Spark. Cet agent IA, fondé sur le nouveau modèle Gemini 3.5 Flash, est conçu pour agir de manière proactive dans Gmail, Docs et d'autres services Google connectés. Sa particularité est simple, il fonctionne sur l'infrastructure cloud de Google. En d'autres mots, que votre ordinateur soit fermé ou ouvert, que votre smartphone soit verrouillé ou déverrouillé, l'agent travaille.
Spark sera accessible cette semaine en version bêta à un groupe de testeurs, puis dès la semaine prochaine aux abonnés Google AI Ultra basés aux États-Unis. À cette occasion, Google a revu le prix de son offre Ultra, qui passe de 250 dollars à 100 dollars par mois. Cet abonnement, onéreux mais généreux, propose des limites d'utilisation cinq fois supérieures à celles du plan AI Pro à 20 dollars. 20 téraoctets de stockage cloud, YouTube Premium et l'accès bêta à Spark. La baisse de prix est clairement pensée pour renforcer la compétitivité de Google face à OpenAI et Anthropic.
Gemini Omni : vers la génération vidéo multimodale
Google a par ailleurs annoncé Gemini Omni, un modèle de génération vidéo capable d'accepter des images, du texte et de l'audio en entrée. Il doit être intégré à Google Flow et à YouTube Shorts, offrant aux créateurs des outils vidéo directement dans les plateformes qu'ils utilisent déjà.
Sur ce terrain, Google se retrouve en concurrence avec OpenAI mais aussi avec Seedance de ByteDance et d'autres acteurs. Les premières évaluations annoncent que Gemini Omni se distingue sur le respect des instructions et l'édition en conversation, même si la qualité de génération brute de l'abonnement Flash initial pourrait rester en retrait par rapport à certains concurrents.