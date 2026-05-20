Spark sera accessible cette semaine en version bêta à un groupe de testeurs, puis dès la semaine prochaine aux abonnés Google AI Ultra basés aux États-Unis. À cette occasion, Google a revu le prix de son offre Ultra, qui passe de 250 dollars à 100 dollars par mois. Cet abonnement, onéreux mais généreux, propose des limites d'utilisation cinq fois supérieures à celles du plan AI Pro à 20 dollars. 20 téraoctets de stockage cloud, YouTube Premium et l'accès bêta à Spark. La baisse de prix est clairement pensée pour renforcer la compétitivité de Google face à OpenAI et Anthropic.