Coup de tonnerre chez OpenAI : trois dirigeants ont quitté l’entreprise le même jour. Une vague de départs qui survient alors que le groupe revoit ses priorités et accélère son virage vers le marché des entreprises.
Vendredi dernier a été marqué par une triple défection au sein de l'entreprise californienne. Trois cadres ont annoncé leur départ dans la même journée, un mouvement inhabituel qui survient alors qu'OpenAI réoriente sa stratégie. La restructuration touche des pans entiers de l'activité, de la recherche scientifique à la génération vidéo, tandis que la pression concurrentielle s'intensifie inévitablement sur le marché de l'IA.
OpenAI perd trois responsables en une seule journée
Parmi les cadres concernés, Kevin Weil a annoncé son départ après avoir supervisé les travaux scientifiques du groupe. Sur LinkedIn, il explique que l’équipe « OpenAI for Science » qu’il dirigeait va être répartie entre plusieurs pôles de recherche. Cette redistribution interne marque donc la fin d’un projet structuré autour d’une entité dédiée.
Autre départ notable, celui de Bill Peebles, à la tête de Sora, l’outil de génération vidéo basé sur l’intelligence artificielle. Si les raisons précises de son choix ne sont pas détaillées, l’abandon récent du projet nous donne sans doute un début de réponse. OpenAI a en effet mis fin à Sora le mois dernier, invoquant des contraintes liées aux coûts et aux ressources de calcul. Peebles a salué le travail accompli, évoquant « toutes ces nuits sans sommeil, avant et après le lancement, pour déployer la technologie de manière responsable et accompagner l’évolution des usages ».
Enfin, Srinivas Narayanan, responsable technique des applications destinées aux entreprises, a lui aussi quitté ses fonctions. Il précise vouloir consacrer davantage de temps à sa famille. Selon une source proche du dossier, cette décision n’est pas liée aux deux autres départs.
Le géant de l'IA face à une concurrence de plus en plus pressante
Ce remaniement accompagne un changement de cap porté par Fidji Simo, directrice générale des applications. OpenAI a décidé de mettre de côté plusieurs projets annexes pour recentrer ses efforts sur le marché des entreprises, avec l’objectif d’atteindre la rentabilité avant une introduction en Bourse.
En parallèle, Anthropic gagne du terrain auprès des professionnels, notamment grâce à des outils comme Claude Code. D’après Business Insider, des offres de financement valorisent Anthropic jusqu’à 800 milliards de dollars, soit plus du double de son estimation en février. De son côté, OpenAI affiche une valorisation de 852 milliards de dollars après son dernier tour de table, mais l’écart entre les deux entreprises tend indubitablement à se réduire.