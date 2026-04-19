Parmi les cadres concernés, Kevin Weil a annoncé son départ après avoir supervisé les travaux scientifiques du groupe. Sur LinkedIn, il explique que l’équipe « OpenAI for Science » qu’il dirigeait va être répartie entre plusieurs pôles de recherche. Cette redistribution interne marque donc la fin d’un projet structuré autour d’une entité dédiée.

Autre départ notable, celui de Bill Peebles, à la tête de Sora, l’outil de génération vidéo basé sur l’intelligence artificielle. Si les raisons précises de son choix ne sont pas détaillées, l’abandon récent du projet nous donne sans doute un début de réponse. OpenAI a en effet mis fin à Sora le mois dernier, invoquant des contraintes liées aux coûts et aux ressources de calcul. Peebles a salué le travail accompli, évoquant « toutes ces nuits sans sommeil, avant et après le lancement, pour déployer la technologie de manière responsable et accompagner l’évolution des usages ».

Enfin, Srinivas Narayanan, responsable technique des applications destinées aux entreprises, a lui aussi quitté ses fonctions. Il précise vouloir consacrer davantage de temps à sa famille. Selon une source proche du dossier, cette décision n’est pas liée aux deux autres départs.