C'est Noël avant l'heure chez Google ! Le géant de la Tech vient de déployer son tout nouveau modèle, Gemini 3 Flash, et ce, gratuitement.
En novembre, Google a dévoilé Gemini 3, une IA ultra performante qui a fait trembler la concurrence. Adoubée par le PDG de Salesforce, la technologie a forcé Sam Altman, Elon Musk et Dario Amodei à sortir le plus rapidement possible les nouvelles versions de leurs modèles. Bien décidé à dominer le secteur, Google vient de lancer une nouvelle avancée, aussi performante que peu coûteuse, Gemini 3 Flash.
Un modèle qui concurrence Gemini 3 Pro et ChatGPT-5.2
Dans une récente publication, Google a annoncé l'arrivée de Gemini 3 Flash, un nouveau modèle « doté d'une intelligence de pointe conçue pour la vitesse, qui aide chacun à apprendre, construire et planifier n'importe quoi plus rapidement. » Galvanisé par le succès de Gemini 3 Pro et à Gemini 3 DeepThink, le géant de la Tech ne compte pas laisser la concurrence reprendre son souffle.
Plus léger que ses grands frères, Gemini 3 Flash combine « la puissance de raisonnement professionnelle de Gemini 3 avec la latence, l'efficacité et le coût de Flash. » Égalant Gemini 3 Pro au test MMMLU, il a notamment obtenu les scores suivants :
- 81,2 % au test MMMU-Pro qui évalue la compréhension et le raisonnement multimodal (contre 81 % % pour Gemini 3 Pro et 79,5 pour GPT-5.2) ;
- 78 % au test SWE-bench Verified, qui évalue les capacités de codage (contre 76,2% pour Gemini 3 Pro et 80 % pour GPT-5.2).
Une version plus légère et moins coûteuse
Gemini 3 Flash devient dès aujourd'hui le modèle par défaut dans l'application Gemini mais aussi dans le mode IA de la recherche Google (qui n'est pas disponible en France). Cette version légère faite pour exécuter des requêtes simples peut répondre à toutes sortes de demandes, « analyser les nuances de vos questions », mais aussi être utilisée pour faire du vibe-coding : il est possible de créer en quelques minutes des apps à partir de demandes en langage naturel.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Afin de faciliter l'adoption de ce nouveau modèle et de damer, bien sûr, le pion à ses nombreux concurrents, Google a choisi de proposer Gemini 3 Flash gratuitement. Les développeurs devront, quant à eux débourser 0,50 $ par million de jetons d'entrée et 3,00 $ par million de jetons de sortie (contre 2 $ et 12 $ pour Gemini 3 Pro et 3 $ et 15 $ pour GPT-5.2). Ils trouveront la technologie dans l'API Gemini de google AI Studio, Google Antigravity et Gemini CLI (les entreprises y auront accès dans Gemini Enterprise et Vertex AI).
Envie de tester cette avancée ? Vous pouvez trouver Gemini 3 Flash dès maintenant dans l'app Gemini.