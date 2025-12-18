Afin de faciliter l'adoption de ce nouveau modèle et de damer, bien sûr, le pion à ses nombreux concurrents, Google a choisi de proposer Gemini 3 Flash gratuitement. Les développeurs devront, quant à eux débourser 0,50 $ par million de jetons d'entrée et 3,00 $ par million de jetons de sortie (contre 2 $ et 12 $ pour Gemini 3 Pro et 3 $ et 15 $ pour GPT-5.2). Ils trouveront la technologie dans l'API Gemini de google AI Studio, Google Antigravity et Gemini CLI (les entreprises y auront accès dans Gemini Enterprise et Vertex AI).