Le modèle lancé est capable de de générer des vidéos sans même que l'on ne lui propose des images de référence, simplement en écrivant un prompt de quelques mots. Les utilisateurs peuvent aussi faire des tests en utilisant des esquisses, pour voir ce que l'IA leur rend. À noter que, pour le moment, SeeDance 2.0 peut produire des vidéos d'une durée maximale de 15 secondes, et sera dans un premier temps disponible pour une sélection d'utilisateurs payants.

Quant aux craintes qui avaient été formulées le mois dernier, notamment par le cinéma américain, sur l'utilisation illicite de l'apparence physique ou de propriété intellectuelle protégées par des droits, ByteDance affirme avoir imposé de solides garde-fous à l'IA. Reste que, l'entreprise, prudente, n'a pour l'instant pas donné de signes d'un déploiement de l'outil sur le marché américain. Qu'en sera-t-il de l'Europe ?