SeeDance 2.0, l'IA génératrice de vidéos de CapCut, se déploie à travers la planète. Vers un nouveau succès pour ByteDance ?
L'abandon de Sora par OpenAI cette semaine a étonné beaucoup de monde. Hasard du calendrier, au même moment, CapCut, l'application de montage vidéo de ByteDance, avance elle sur le déploiement de son IA génératrice de vidéos SeeDance 2.0. Cette dernière, qui avait créé beaucoup de colère du côté des États-Unis, entame en effet son déploiement mondial.
Seedance 2.0 est dorénavant disponible dans de nombreuses régions dans le monde
Jusqu'à très récemment, SeeDance 2.0 n'était disponible qu'en Chine, ce qui pouvait frustrer un bon nombre d'internautes au vu des incroyables vidéos réalistes que l'IA pouvait produire. Mais cette situation n'a pas duré très longtemps, comme le montre une annonce de CapCut.
« Nous avons aujourd’hui étendu la disponibilité de Dreamina Seedance 2.0 à de nouveaux marchés sur CapCut, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, et d’autres régions suivront prochainement » a indiqué l'application dans un message posté sur X.
ByteDance affirme avoir mis en place des garde-fous
Le modèle lancé est capable de de générer des vidéos sans même que l'on ne lui propose des images de référence, simplement en écrivant un prompt de quelques mots. Les utilisateurs peuvent aussi faire des tests en utilisant des esquisses, pour voir ce que l'IA leur rend. À noter que, pour le moment, SeeDance 2.0 peut produire des vidéos d'une durée maximale de 15 secondes, et sera dans un premier temps disponible pour une sélection d'utilisateurs payants.
Quant aux craintes qui avaient été formulées le mois dernier, notamment par le cinéma américain, sur l'utilisation illicite de l'apparence physique ou de propriété intellectuelle protégées par des droits, ByteDance affirme avoir imposé de solides garde-fous à l'IA. Reste que, l'entreprise, prudente, n'a pour l'instant pas donné de signes d'un déploiement de l'outil sur le marché américain. Qu'en sera-t-il de l'Europe ?