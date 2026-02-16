Une IA génératrice de vidéos vit aujourd'hui un immense buzz mondial. Son nom ? Seedance 2.0 !
En Occident, on connaît surtout ByteDance pour son application de vidéos courtes à scroller à l'infini, TikTok. Mais le géant chinois fait de manière plus générale partie des grands entreprises de la tech de l'empire du Milieu, et donc, comme les autres, essaye d'avancer le plus vite possible dans le monde l'IA. Et il vient de frapper un grand coup dans ce secteur avec Seedance 2.0.
Seedance 2.0, le modèle qui affole les réseaux ces derniers jours
Il y a quelques mois, vous avez sûrement dû entendre parler de la sortie de Sora 2, l'IA génératrice de vidéos créée par OpenAI - et dont la qualité avait été saluée. Pourtant ces derniers jours, un concurrent encore meilleur vient rebattre les cartes : Seedance 2.0.
Et alors qu'elle n'est à ce jour disponible qu'en Chine, pour une utilisation limitée, elle a déjà attiré l'oeil et les louanges du monde entier. Il s'agirait ainsi du « modèle de génération vidéo par IA le plus avancé disponible… surpassant Sora 2 d'OpenAI et Veo 3.1 de Google lors de tests pratiques » souligne le cabinet de conseil CTOL Digital Solutions.
Et même si l'accès est limité, on a depuis pu voir de nombreuses vidéos particulièrement réalistes issues de cette IA et mises en ligne sur les réseaux sociaux. Dont une qui a beaucoup fait parler.
Hollywood dénonce une violation « à grande échelle » des droits d'auteur
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il s'agit de la vidéo où Brad Pitt et Tom Cruise combattent, une vidéo qui aurait été générée selon son auteur à l'aide d'un prompt d'à peine deux lignes. En réponse, le scénariste de Deadpool, Rhett Reese, a commenté laconiquement : « je déteste devoir le dire, mais c'est probablement fini pour nous. » Mais d'autres acteurs de Hollywood ont aussi réagi, et plus vigoureusement.
« En une seule journée, le service chinois d'intelligence artificielle Seedance 2.0 s'est livré à une utilisation non autorisée à grande échelle d'œuvres protégées par le droit d'auteur américain » s'est ainsi ému Charles Rivkin, patron de la Motion Picture Association, l'association interprofessionnelle représentant les plus grands studios de Hollywood. L'association représentant les artistes du secteur, Human Artistry Campaign, a de son côté parlé d'une « attaque contre tous les créateurs du monde entier. »
Enfin, les grands studios Disney et Paramount ont mis en demeure ByteDance de respecter leurs droits d'auteur, ce à quoi l'entreprise à rapidement répondu, indiquant travailler à « renforcer les dispositifs de protection actuelle. »