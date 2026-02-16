Il y a quelques mois, vous avez sûrement dû entendre parler de la sortie de Sora 2, l'IA génératrice de vidéos créée par OpenAI - et dont la qualité avait été saluée. Pourtant ces derniers jours, un concurrent encore meilleur vient rebattre les cartes : Seedance 2.0.

Et alors qu'elle n'est à ce jour disponible qu'en Chine, pour une utilisation limitée, elle a déjà attiré l'oeil et les louanges du monde entier. Il s'agirait ainsi du « modèle de génération vidéo par IA le plus avancé disponible… surpassant Sora 2 d'OpenAI et Veo 3.1 de Google lors de tests pratiques » souligne le cabinet de conseil CTOL Digital Solutions.

Et même si l'accès est limité, on a depuis pu voir de nombreuses vidéos particulièrement réalistes issues de cette IA et mises en ligne sur les réseaux sociaux. Dont une qui a beaucoup fait parler.