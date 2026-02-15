ByteDance pensait marquer un grand coup avec Seedance 2.0. Le générateur de vidéo par IA, dévoilé jeudi dernier, a effectivement impressionné Elon Musk et fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois. Des utilisateurs ont partagé des clips montrant le rappeur Ye et Kim Kardashian dans un drame impérial chinois, parlant mandarin. D'autres ont généré des scènes avec Spider-Man, Dark Vador ou Grogu. Mais Disney a réagi en moins de 24 heures, et sa réponse ne laisse aucune place au doute.

Dans la lettre que notre confrère Axios a obtenue, David Singer, l'avocat externe du studio, parle d'un « véritable pillage » de propriété intellectuelle. Il accuse l'éditeur de TikTok d'avoir « pré-emballé » Seedance avec une bibliothèque de personnages Disney, Marvel et Star Wars. Il cite des exemples précis : Spider-Man, Dark Vador, Grogu ou Peter Griffin que les studios de la célèbre souris a pu facilement indentifier grâce aux nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Disney estime que « ce n'est que la partie émergée de l'iceberg » alors que Seedance 2.0 n'existe que depuis quelques jours seulement.