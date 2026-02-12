Disney ne voit pas du tout d'un bon œil la génération d'images IA, du moins quand il n'a pas son mot à dire. Le géant du divertissement a, en juin 2025, porté plainte contre Midjourney pour l'exploitation non autorisée de ses œuvres. Quelques mois plus tard, en octobre, il a serré la vis à la plateforme Character.AI. Finalement, en décembre, Disney a sommé Google d'arrêter de créer des copies de ses personnages à grand renfort d'IA. Une mise en demeure qui vient tout juste de porter ses fruits.