Suite à une mise en demeure, Google a stoppé cette semaine la génération d'images IA de personnages Disney. Et cela marque, à n'en point douter, la fin d'une époque.
Disney ne voit pas du tout d'un bon œil la génération d'images IA, du moins quand il n'a pas son mot à dire. Le géant du divertissement a, en juin 2025, porté plainte contre Midjourney pour l'exploitation non autorisée de ses œuvres. Quelques mois plus tard, en octobre, il a serré la vis à la plateforme Character.AI. Finalement, en décembre, Disney a sommé Google d'arrêter de créer des copies de ses personnages à grand renfort d'IA. Une mise en demeure qui vient tout juste de porter ses fruits.
Disney interdit la génération IA de ses personnages à Google
Rappelez-vous : il y a deux mois à peine, Disney signait un juteux contrat avec OpenAI, autorisant Sora et ChatGPT à s'inspirer de plus de 200 personnages issus des univers Marvel, Star Wars, Pixar et de ses propres classiques. Dans le même temps, la firme aux grandes oreilles soufflait dans les bronches de Google, avec qui elle avait pourtant de bonnes relations.
Mis en demeure pour reproduction non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur, Google a dû céder : Gemini et Nano Banana refusent désormais toutes les requêtes demandant la génération d'images incluant des personnages Disney. Le motif invoqué ? Des « préoccupations de la part de fournisseurs de contenu tiers ». Dans le même temps, la firme a aussi dû cesser d'entraîner ses modèles avec les œuvres de la marque et mettre en place des garde-fous pour empêcher des débordements ultérieurs.
La création d'images IA enfin sous contrôle ?
Bien qu'il ait été forcé de se soumettre aux demandes de Disney, Google est loin d'admettre complètement ses torts : le géant de la Tech a tenu à montrer patte blanche en expliquant que ses modèles étaient entraînés sur la base de données en ligne publiques et qu'il travaillait sur des outils permettant un meilleur contrôle des droits d'auteur.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Malgré tout, le tour de vis imposé par Disney marque la fin d'une ère : celle où les sociétés IA profitaient du flou juridique pour puiser sans vergogne dans la propriété d'autrui. Si pour l'heure, les partenariats au cas par cas semblent être la stratégie par défaut pour éviter les procès, il est grand temps pour les législateurs d'imposer un cadre plus strict à l'ensemble du secteur.
Hélas, dans les faits, empêcher totalement les usages non autorisés ne sera pas facile : certains utilisateurs ont déjà remarqué qu'ils pouvaient contourner l'interdiction de Disney en fournissant leurs propres images aux outils de Google et en leur demandant de générer des figurines.