Le premier véritable produit grand public conçu par OpenAI avec Jony Ive commence à prendre forme. Selon de nouvelles informations rapportées par Mark Gurman pour Bloomberg, il s’agirait d’un petit objet sans écran, portable, proche d’une enceinte connectée… mais doté d’une silhouette pour le moins inhabituelle.
Depuis plusieurs mois, OpenAI laisse planer le mystère autour du futur terminal imaginé avec Jony Ive, l’ancien responsable du design d’Apple. Clubic avait déjà évoqué une enceinte sans écran pensée comme un nouveau type d’assistant domestique centré sur la voix. Les dernières indiscrétions permettent désormais d’en dessiner un portrait beaucoup plus précis.
D’après les informations de Mark Gurman, le produit aurait approximativement la taille d’un palet de hockey et adopterait une forme circulaire évoquant un anneau ou un donut. Fonctionnant sur batterie, il serait suffisamment compact pour être transporté facilement d’une main d’une pièce à l’autre.
Un « donut » conçu pour donner une personnalité à ChatGPT
Le fonctionnement se rapprocherait naturellement du mode vocal de ChatGPT, mais OpenAI chercherait à aller beaucoup plus loin qu’une simple enceinte connectée.
En effet, le terminal embarquerait des caméras, plusieurs capteurs et des éléments lumineux capables notamment d’indiquer lorsqu’il est en train d’écouter son environnement. Certaines de ses parties seraient également mobiles. Selon Bloomberg, l’objectif serait de donner une véritable « personnalité » à l’objet, en lui permettant de réagir physiquement pendant une conversation.
Le choix est intéressant : plutôt que d’ajouter une nouvelle interface tactile dans la maison, OpenAI et Jony Ive voudraient rendre l’intelligence artificielle davantage présente dans l’environnement de l’utilisateur, en misant sur la voix, les mouvements et les signaux lumineux.
Le produit adopterait par ailleurs une construction métallique haut de gamme, cohérente avec son positionnement tarifaire. Son développement intervient par ailleurs dans un contexte juridique tendu avec Apple, qui accuse OpenAI d’avoir bénéficié de secrets industriels transmis par d’anciens salariés de Cupertino, une affaire que Clubic a déjà largement détaillée.
Un tarif qui s’éloigne des enceintes connectées classiques
Les dernières informations donnent également une meilleure idée du positionnement tarifaire. Le prix envisagé se situerait au-delà de 300 dollars, plusieurs sources évoquant une fourchette pouvant aller jusqu’à environ 400 dollars. Un tarif qui éloignerait nettement le produit des Amazon Echo et autres Google Nest pour le rapprocher d’un objet électronique premium.
OpenAI semble toutefois voir beaucoup plus grand qu’un simple assistant domestique. La société a racheté io, la startup de Jony Ive, dans le cadre d’une opération valorisée autour de 6,5 milliards de dollars, avant d’intégrer son équipe à OpenAI. Jony Ive et son studio LoveFrom restent indépendants, mais ont pris d’importantes responsabilités créatives dans les futurs produits de l’entreprise.
Ce mystérieux donut ne serait d’ailleurs que le premier élément d’une gamme beaucoup plus vaste. Plusieurs catégories de produits auraient déjà été explorées, avec l’ambition affichée de trouver une nouvelle manière d'interagir avec l'IA, moins dépendante du smartphone et de son écran.
À ce stade, OpenAI n'a officialisé ni la forme, ni les caractéristiques, ni le tarif de ce futur terminal. Mais avec les informations qui circulent, ce projet commence surtout à ressembler à autre chose qu’une enceinte ChatGPT améliorée.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.