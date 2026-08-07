nrik_1584

Il y a tout de même une bonne grosse différence entre une surveillance généralisée par des institutions étatiques et par des sociétés commerciales.

Le premier relève de la surveillance systématique potentiellement accompagnée de répression et le second n’a qu’un but mercantile.

Dans les deux cas j’en veux pas mais à devoir choisir entre un flic ou un commercial planté H24 dans mon salon le second me dérangera (un tout petit peu) moins.