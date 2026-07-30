Brockman a développé sa vision de l’interface vocale avec une image concrète : ces masques « bec » insonorisés que certains employés de bureau portent pour parler à leur ordinateur sans déranger leurs collègues. Il admet ne pas en utiliser un, mais y voit un signal réel. L’argument sous-jacent est que si des gens acceptent de ressembler à des flamants roses pour parler à leur IA en open space, c’est que la voix a déjà gagné. Le clavier et la souris, selon lui, n’étaient qu’une phase transitoire. OpenAI mise sur des garanties « vérifiables et auditables » pour rassurer sur la confidentialité des données traitées par ces futurs appareils, un point critique pour des dispositifs potentiellement toujours en écoute.