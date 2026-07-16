Ce qui distingue le Codex Micro, c’est son intégration logicielle. Les six touches du haut, les « Agent Keys », s’allument en RGB pour refléter l’état des agents IA actifs dans Codex : un coup d’œil suffit pour savoir si un workflow tourne, attend une validation ou a rencontré une erreur, sans basculer vers l’application. Le reste du pad offre des raccourcis configurables pour les actions courantes (accepter ou rejeter du code, lancer une dictée vocale, ouvrir un nouveau chat), tandis que le cadran règle le niveau de raisonnement de l’agent selon la complexité de la tâche. Tout se configure depuis l’application desktop ChatGPT, compatible Windows et macOS. Connexion Bluetooth ou USB-C, 32 keycaps Codex supplémentaires fournis dans la boîte, livraison estimée au 24 juillet.