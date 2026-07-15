OpenAI travaillerait sur une enceinte mobile sans écran, pensée comme un nouveau type d'ordinateur domestique pour l'ère de l'intelligence artificielle. Un lancement est envisagé dès cette année, avant une commercialisation prévue en 2027.
Une semaine à peine après avoir été visée par une plainte d'Apple pour vol de secrets industriels, on en sait plus sur les contours du grand projet hardware d'OpenAI. L'entreprise, qui s'apprête à entrer en bourse dans les prochains mois, prépare un appareil destiné à s'installer durablement dans le salon des foyers, avec l'ambition affichée de rivaliser directement avec Apple, Amazon et Google sur le terrain des objets connectés. OpenAI estime que ce premier produit diffère suffisamment de tout ce qu'Apple propose actuellement pour échapper aux accusations de la firme de Cupertino.
Un compagnon domestique pensé pour se sentir vivant
L'appareil se présenterait sous la forme d'une enceinte mobile dépourvue d'écran, capable de contrôler les équipements domotiques, de diffuser de la musique, de répondre à des questions ou de gérer des messages, en s'appuyant sur l'ensemble des capacités de ChatGPT. Sa conversation reposerait sur une version avancée de GPT-Live, le nouveau mode vocal full-duplex déployé par OpenAI ce mois-ci, capable d'écouter et de parler simultanément.
L'entreprise américaine voudrait mettre en avant la personnalité de l'objet plutôt que ses fonctions. L'enceinte intègrerait des éléments mécaniques mobiles, censés donner l'impression d'un être vivant qui réagit au passage de l'utilisateur plutôt que d'un simple assistant réactif. Elle s'appuierait également sur des données personnelles, comme les mails de son propriétaire, pour affiner sa compréhension au fil du temps et devenir progressivement plus proactive, capable d'anticiper des besoins avant même qu'ils ne soient exprimés.
Équipé d'une caméra et de plusieurs capteurs pour analyser son environnement et doté d'une batterie rechargeable qui permet de le déplacer de pièce en pièce, l'appareil se voudrait une véritable extension physique de ChatGPT, plutôt qu'un simple concurrent du HomePod.
OpenAI a recréé la dream team d'Apple, et cela lui vaut une plainte devant la justice
Le projet s'appuie largement sur l'expertise d'anciens cadres d'Apple. Jony Ive et son studio LoveFrom collaborent directement à la conception de la gamme, aux côtés d'Evans Hankey, ancienne responsable du design industriel de la marque à la pomme, qui pilote le développement de cette enceinte. OpenAI a par ailleurs recruté le mois dernier Paul Meade, ancien cadre senior chez Apple qui avait dirigé le développement du Vision Pro. Au total, l'entreprise revendique plus de 400 recrutements en provenance d'Apple.
C'est justement cette porosité qui alimente le contentieux judiciaire opposant les deux sociétés. Tang Tan, directeur du matériel chez OpenAI et cofondateur d'io Products, est directement visé par la plainte d'Apple, qui l'accuse d'avoir orchestré une collecte d'informations confidentielles sur ses futurs produits. OpenAI conteste fermement ces accusations, affirmant n'avoir aucun intérêt pour les secrets industriels d'autrui et ne disposer d'aucune preuve du bien-fondé de la plainte. L'entreprise revendique au contraire son attachement à la concurrence loyale et à la liberté de circulation des talents.
Apple prépare de son côté sa propre riposte matérielle, avec un boîtier domestique nommé en interne J490, doté d'un écran carré et conçu pour mettre en valeur le nouveau Siri AI d'iOS 27.
Deux visions s'affrontent déjà avant même la sortie du moindre appareil : l'écran tactile familier d'Apple, contre cette enceinte sans écran qui se rêve en compagnon de vie. La bataille entre les deux géants ne se jouera donc pas uniquement devant les tribunaux, mais bien dans le salon des utilisateurs.