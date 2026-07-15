L'appareil se présenterait sous la forme d'une enceinte mobile dépourvue d'écran, capable de contrôler les équipements domotiques, de diffuser de la musique, de répondre à des questions ou de gérer des messages, en s'appuyant sur l'ensemble des capacités de ChatGPT. Sa conversation reposerait sur une version avancée de GPT-Live, le nouveau mode vocal full-duplex déployé par OpenAI ce mois-ci, capable d'écouter et de parler simultanément.

L'entreprise américaine voudrait mettre en avant la personnalité de l'objet plutôt que ses fonctions. L'enceinte intègrerait des éléments mécaniques mobiles, censés donner l'impression d'un être vivant qui réagit au passage de l'utilisateur plutôt que d'un simple assistant réactif. Elle s'appuierait également sur des données personnelles, comme les mails de son propriétaire, pour affiner sa compréhension au fil du temps et devenir progressivement plus proactive, capable d'anticiper des besoins avant même qu'ils ne soient exprimés.

Équipé d'une caméra et de plusieurs capteurs pour analyser son environnement et doté d'une batterie rechargeable qui permet de le déplacer de pièce en pièce, l'appareil se voudrait une véritable extension physique de ChatGPT, plutôt qu'un simple concurrent du HomePod.