Apple n’a pas besoin de gagner son procès pour faire mal à OpenAI. Car les conséquences de la plainte pour vol de propriété intellectuelle pourraient déjà être catastrophiques pour le créateur de ChatGPT, tant sa rivale est puissante.
Ce vendredi 10 juillet, Apple a déposé plainte contre OpenAI pour vol de secrets industriels. Deux anciens cadres de la marque à la pomme, Tang Tan et Chang Liu, soupçonnés d’avoir dérobé des informations confidentielles avant de rejoindre l’entreprise de Sam Altman.
Documents téléchargés en douce, entretiens d’embauche mis à profit pour glaner des détails sur des projets encore secrets, checklist pour contourner les procédures de sécurité au moment du départ… Apple décrit un véritable mode opératoire, avec en toile de fond le projet hardware d’OpenAI mené par Jony Ive. Des accusations extrêmement graves, qui vont faire très mal au spécialiste de l’IA, étaye Bloomberg.
Du temps et de l’argent
Car une procédure pour vol de secrets industriels est d’une telle ampleur qu’elle impose des révisions juridiques en cascade, des contrôles internes renforcés et des heures de dépositions. De quoi détourner les ingénieurs de leur mission première. D’ailleurs, les anciens salariés de la firme de Cupertino présents chez OpenAI se montrent déjà plus prudents dès qu’il s’agit d’évoquer leurs anciens projets, et leurs managers évitent certains sujets.
Le risque est gigantesque. Si Apple parvient à démontrer que ses secrets ont été intégrés au futur produit, un tribunal pourrait purement et simplement imposer un redesign. Un scénario qui rappellerait le précédent Rivos en 2022, ce fabricant de puces que la Pomme avait fait plier de la même manière.
Bloomberg Intelligence anticipe même qu’Apple obtienne des mesures conservatoires rapides et ciblées sans attendre un jugement sur le fond. Cela pourrait concerner l’isolement du matériel contesté, l’obligation de conservation des preuves ou la certification de conformité.
L’entrée en Bourse sous haute surveillance
Le timing ne pouvait pas être pire pour OpenAI, elle qui se prépare à une entrée en Bourse historique tout en dépensant des montants exorbitants dans la puissance de calcul. Pas sûr que les investisseurs hésitants soient intéressés par une société avec une telle affaire sur le dos.
D’autant que la société doit également composer avec une enquête menée par 42 procureurs généraux américains portant l’impact néfaste de son IA sur les utilisateurs. Et en parallèle, sa grande rivale Anthropic l’a surpassée, et pourrait commencer à prendre ses distances.