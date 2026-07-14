Le timing ne pouvait pas être pire pour OpenAI, elle qui se prépare à une entrée en Bourse historique tout en dépensant des montants exorbitants dans la puissance de calcul. Pas sûr que les investisseurs hésitants soient intéressés par une société avec une telle affaire sur le dos.

D’autant que la société doit également composer avec une enquête menée par 42 procureurs généraux américains portant l’impact néfaste de son IA sur les utilisateurs. Et en parallèle, sa grande rivale Anthropic l’a surpassée, et pourrait commencer à prendre ses distances.