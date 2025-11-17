Apple et Open AI avaient tenté de balayer vite fait une plainte antitrust déposée par Elon Musk, mais ils devront finalement l'affronter en justice et l'affaire pourrait donc se poursuivre devant les tribunaux américains.
Le tribunal fédéral du Texas a tranché. Elon Musk et sa société xAI pourront maintenir leurs accusations contre Apple et OpenAI, malgré les tentatives des deux géants technologiques d'obtenir un classement sans suite. Le plaignant pointe une collusion entre les deux géants pour étouffer la concurrence sur le secteur de l'intelligence artificielle.
Le juge veut avoir tous les éléments en mains.
Selon Reuters, le juge Mark Pittman a estimé que les éléments du dossier nécessitent un examen approfondi plutôt qu'une décision expéditive. Le magistrat a donc formellement refusé les requêtes déposées par Apple et OpenAI qui cherchaient à faire annuler l'intégralité du dossier. Dans son ordonnance, Mark Pittman précise que les questions soulevées se prêtent mieux à une procédure de jugement sommaire selon la règle 56 du Code de procédure civile fédérale américaine. Celle-ci permet au juge de statuer sur le fond après l'examen de preuves complètes, sans passer par un procès complet, si aucun fait matériel n'est véritablement contesté.
Le juge a toutefois pris soin de clarifier sa position : ce refus de classer l'affaire ne constitue en aucun cas un jugement anticipé sur le bien-fondé des accusations portées par xAI. Il s'agit simplement d'autoriser la procédure à avancer vers une phase au sein de laquelle davantage d'éléments probants et d'argumentaires juridiques seront présentés.
Apple favorise-t-elle ChatGPT sur ces iPhone ?
xAI reproche à Apple et OpenAI d'avoir orchestré une collusion anticoncurrentielle. Le cœur de la plainte concerne l'intégration exclusive de ChatGPT dans iOS 18.2, qui offrirait selon Musk un avantage déloyal à OpenAI. L'argument principal de xAI repose sur l'accès privilégié aux requêtes de centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone, permettant à ChatGPT d'affiner continuellement ses algorithmes. La plainte affirme textuellement que ChatGPT devient "le seul chatbot d'IA générative qui bénéficie de milliards de requêtes utilisateurs provenant de centaines de millions d'iPhone".
xAI accuse également Apple d'empêcher systématiquement tout autre assistant IA d'atteindre la première position de l'App Store. Rappelons toutefois que DeepSeek a occupé la tête du classement en janvier 2025.
De son côté, Apple affirme que son App Store fonctionne via des recommandations algorithmiques et des sélections expertes basées sur des critères objectifs. Par ailleurs, la firme de Cupertino a souligné qu'elle n'a aucune obligation de s'associer avec tous les chatbots disponibles, particulièrement lorsque des préoccupations de qualité, de confidentialité ou de sécurité entrent en jeu. Une remarque qui pourrait viser Grok et son "Mode Spicy" ayant généré des contenus racistes et antisémites en juillet dernier.
Il n'empêche que la position d'Elon Musk rappelle un peu ironiquement celle de l'Union européenne, laquelle prône l'ouverture de l'écosystème d'Apple pour faire de la place aux développeurs tiers.