xAI reproche à Apple et OpenAI d'avoir orchestré une collusion anticoncurrentielle. Le cœur de la plainte concerne l'intégration exclusive de ChatGPT dans iOS 18.2, qui offrirait selon Musk un avantage déloyal à OpenAI. L'argument principal de xAI repose sur l'accès privilégié aux requêtes de centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone, permettant à ChatGPT d'affiner continuellement ses algorithmes. La plainte affirme textuellement que ChatGPT devient "le seul chatbot d'IA générative qui bénéficie de milliards de requêtes utilisateurs provenant de centaines de millions d'iPhone".

xAI accuse également Apple d'empêcher systématiquement tout autre assistant IA d'atteindre la première position de l'App Store. Rappelons toutefois que DeepSeek a occupé la tête du classement en janvier 2025.

De son côté, Apple affirme que son App Store fonctionne via des recommandations algorithmiques et des sélections expertes basées sur des critères objectifs. Par ailleurs, la firme de Cupertino a souligné qu'elle n'a aucune obligation de s'associer avec tous les chatbots disponibles, particulièrement lorsque des préoccupations de qualité, de confidentialité ou de sécurité entrent en jeu. Une remarque qui pourrait viser Grok et son "Mode Spicy" ayant généré des contenus racistes et antisémites en juillet dernier.

Il n'empêche que la position d'Elon Musk rappelle un peu ironiquement celle de l'Union européenne, laquelle prône l'ouverture de l'écosystème d'Apple pour faire de la place aux développeurs tiers.