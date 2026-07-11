La plainte cible nommément Tang Tan et Chang Liu. Le premier occupait le poste de vice-président du design produit chez Apple, où il pilotait la conception de l’iPhone et de l’Apple Watch, avant de quitter l’entreprise en février 2024 pour rejoindre Jony Ive. Le second, ingénieur système senior pendant huit ans chez Apple, a rallié OpenAI en janvier 2026. Sont également nommés dans la procédure OpenAI elle-même ainsi que io Products, la structure hardware rachetée par la firme de Sam Altman auprès de Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars l’an dernier.

Selon les documents judiciaires, Tan aurait exploité sa connaissance de projets confidentiels d’Apple pour orienter ses entretiens d’embauche, allant jusqu’à demander à des candidats encore employés par Apple d’apporter de véritables composants matériels lors de sessions de présentation. Apple affirme également qu’un candidat aurait commencé à capturer des écrans et télécharger des fichiers liés à un projet hautement confidentiel quelques heures avant son entretien avec Tan, qui aurait ensuite sollicité davantage de détails sur ce même projet durant l’échange. Un comportement qualifié de « modèle établi » par la Pomme.

Apple serait aussi en train de développer ses propres appareils IA, avec notamment le développement d’un pendentif à porter toute la journée et équipé d'une caméra pour livrer à l’utilisateur des informations utiles et contextualisées.