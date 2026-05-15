OpenAI envisage des poursuites judiciaires contre Apple. Le partenariat noué en 2024 autour de l’intégration de ChatGPT dans Siri n’a pas produit les résultats escomptés, et la startup ne décolère pas.
En 2024, l’accord entre Apple et OpenAI avait tout d’une alliance stratégique gagnant-gagnant. ChatGPT s’invitait dans Siri et dans l’écosystème iOS 18, offrant à OpenAI une vitrine sans précédent auprès de centaines de millions d’utilisateurs d’iPhone. De son côté, Apple s’offrait une caution IA crédible sans avoir à développer ses propres modèles. Deux ans plus tard, le tableau est bien différent. Selon Bloomberg, les juristes d’OpenAI travaillent avec un cabinet externe sur plusieurs options légales, dont l’envoi d'une mise en demeure pour rupture de contrat. Une escalade qui intervient à quelques semaines de la WWDC 2026, et qui illustre à quel point les relations entre les deux entreprises se sont dégradées.
Un partenariat qui n’a pas tenu ses promesses
OpenAI avait misé gros sur cet accord. La startup espérait que l’intégration de ChatGPT dans iOS, et notamment la possibilité de souscrire à un abonnement payant directement depuis les réglages de l’iPhone, générerait des milliards de dollars de revenus annuels. Un objectif qui n’aurait pas été approché, même de loin. Un dirigeant d’OpenAI, cité anonymement, résume la situation sans détour : « Nous avons tout fait de notre côté sur le plan produit. Eux non, et pire, ils n'ont même pas fait un effort honnête ».
Le même responsable décrit un accord conclu dans un certain flou, Apple ayant refusé de préciser exactement quelle forme prendrait l'intégration au moment de la signature. « Ils nous ont dit : OpenAI doit faire un acte de foi et nous faire confiance », rapporte-t-il, avant de conclure que le pari s’est soldé par un échec pour la startup. OpenAI attendait également une intégration plus profonde dans les applications Apple et une place de choix au sein de Siri, deux attentes qui n'ont pas été satisfaites.
Il faut préciser que l’accord ne prévoit aucun paiement d’Apple à OpenAI. La seule rémunération prévue consiste en une commission qu’Apple perçoit sur les abonnements ChatGPT souscrits via l'iPhone, ce qui signifie qu’OpenAI supporte les coûts d’infrastructure sans revenus garantis en contrepartie.
Une rupture consommée, entre recours juridique et rivalité ouverte
La situation se tend également sur un autre front. Apple prépare pour iOS 27 une intégration de Google Gemini au cœur de Siri, ainsi qu’un système d’extensions permettant à d’autres modèles comme Claude d’Anthropic de s’intégrer à l’assistant. OpenAI ne semble pas animé par cette ouverture à la concurrence, l’accord initial n’ayant jamais été exclusif. C’est l’accumulation des déceptions qui motive la démarche légale.
De son côté, Apple n’a pas non plus apprécié la tournure des événements. La firme de Cupertino « fulmine depuis plus d'un an » contre les pratiques de recrutement agressives d’OpenAI, qui a débauché de nombreux ingénieurs Apple pour travailler sur ses propres projets matériels, menés par l’ancien directeur du design Jony Ive. Deux entreprises qui se regardent désormais comme des rivales autant que comme des partenaires déçus.
Bloomberg précise qu’aucune décision définitive n'a été prise et qu’OpenAI espère encore trouver une issue amiable, mais le ton employé par ses dirigeants laisse peu de place à l’optimisme.