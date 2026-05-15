OpenAI avait misé gros sur cet accord. La startup espérait que l’intégration de ChatGPT dans iOS, et notamment la possibilité de souscrire à un abonnement payant directement depuis les réglages de l’iPhone, générerait des milliards de dollars de revenus annuels. Un objectif qui n’aurait pas été approché, même de loin. Un dirigeant d’OpenAI, cité anonymement, résume la situation sans détour : « Nous avons tout fait de notre côté sur le plan produit. Eux non, et pire, ils n'ont même pas fait un effort honnête ».

Le même responsable décrit un accord conclu dans un certain flou, Apple ayant refusé de préciser exactement quelle forme prendrait l'intégration au moment de la signature. « Ils nous ont dit : OpenAI doit faire un acte de foi et nous faire confiance », rapporte-t-il, avant de conclure que le pari s’est soldé par un échec pour la startup. OpenAI attendait également une intégration plus profonde dans les applications Apple et une place de choix au sein de Siri, deux attentes qui n'ont pas été satisfaites.

Il faut préciser que l’accord ne prévoit aucun paiement d’Apple à OpenAI. La seule rémunération prévue consiste en une commission qu’Apple perçoit sur les abonnements ChatGPT souscrits via l'iPhone, ce qui signifie qu’OpenAI supporte les coûts d’infrastructure sans revenus garantis en contrepartie.