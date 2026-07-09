Le cœur de l’innovation réside dans une architecture dite full-duplex, qui permet au modèle de traiter la parole entrante tout en générant sa propre réponse, sans attendre que l’utilisateur ait fini de s’exprimer. Concrètement, GPT-Live peut manifester son écoute avec de simples interjections comme « mhmm » ou « d'accord », s’interrompre naturellement, marquer une pause pour laisser réfléchir son interlocuteur, ou encore rester silencieux sur demande.

Cette approche tranche avec les générations précédentes : les premiers systèmes vocaux chaînaient plusieurs modèles distincts pour la transcription, la génération de réponse et la synthèse vocale, ce qui provoquait des délais et une perte d’informations au passage. Les versions suivantes, dites à tour de parole, réduisaient la latence mais restaient rigides, avec un risque fréquent d’interruption intempestive dès qu’un silence ou un bruit ambiant était mal interprété.

Deuxième pilier de cette refonte : la délégation des tâches complexes. Lorsqu’une question nécessite une recherche web, un raisonnement approfondi ou une action plus poussée, GPT-Live transmet la requête à un modèle plus puissant, actuellement GPT-5.5, tout en maintenant la conversation active pendant le traitement en arrière-plan. Cette séparation entre l’interaction continue et le travail de fond permettra, selon OpenAI, d’intégrer en continu les futurs modèles les plus avancés sans jamais sacrifier la fluidité des échanges.