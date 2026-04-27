Après avoir conquis nos navigateurs et nos bureaux, OpenAI s’attaque désormais à l’objet le plus personnel de notre quotidien : le smartphone. Mais ce projet cache une ambition bien plus radicale qu’un simple changement d’interface.
Le monde de la tech bruisse d’une rumeur qui se concrétise mois après mois. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, ne se contenterait plus de fournir l’intelligence logicielle de nos appareils. Selon les informations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, la firme de San Francisco travaillerait en coulisses sur son propre matériel. L’objectif serait de concevoir un « AI Phone » capable de s’affranchir des limites imposées par les constructeurs actuels. Si l’idée d’un téléphone griffé OpenAI circule depuis longtemps, les détails qui filtrent aujourd’hui suggèrent que l’entreprise s’apprête à s’attaquer au cœur même de la machine : son processeur. L'idée derrière la tête de Sam Altman n'est pas d'ajouter l'IA comme un service, mais de la mettre au cœur de l'expérience mobile.
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Une puce sur mesure pour une IA toujours active
Pour donner vie à sa vision, OpenAI collaborerait étroitement avec les géants MediaTek et Qualcomm pour créer des processeurs dont la production de masse débuterait en 2028. Contrairement aux puces classiques qui privilégient la puissance brute du CPU ou du GPU pour les jeux vidéo, ce nouveau composant prioriserait la gestion de la mémoire et l’exécution de modèles de langage locaux. Le smartphone pourrait comprendre l’utilisateur en continu, grâce à des fonctions « always-on » ultra-basse consommation. Cette puce ne se contenterait pas d’écouter, elle analyserait le contexte en temps réel pour anticiper les besoins sans solliciter systématiquement le cloud.
Cette approche rappellerait celle de Google avec ses puces Tensor sur les Pixel, mais OpenAI irait vraisemblablement beaucoup plus loin. Le processeur serait conçu spécifiquement pour faire tourner des modèles de petite taille en local, tout en basculant de manière transparente vers des serveurs distants pour les tâches les plus complexes. Cette optimisation matérielle permettrait d’éliminer les lenteurs actuelles liées à l'exécution de l’IA sur des composants généralistes, offrant une fluidité d’interaction que nous n’avons pas encore connue.
OpenAI s’appuierait sur des partenaires industriels de poids. Luxshare, un fournisseur majeur déjà présent dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, serait le partenaire exclusif pour la conception du système et la fabrication. Les spécifications finales et le choix des fournisseurs seraient arrêtés dès la fin de l’année 2026.
Vers la fin des applications ?
L’arrivée d’un tel appareil pourrait signer l’acte de décès de l’écran d’accueil tel qu’on le connaît. Plutôt que de naviguer entre des dizaines d’applications isolées, l’utilisateur interagirait avec une intelligence centrale capable de piloter toutes les fonctions. Ce smartphone ChatGPT miserait sur une compréhension permanente du contexte personnel, rendue possible par les capacités d’analyse onscreen et audio de ses modèles. Cette philosophie transformerait le téléphone en un véritable agent personnel, rendant obsolètes les menus et les icônes traditionnels au profit de commandes vocales ou textuelles naturelles.
Cependant, des défis techniques de taille subsisteraient, notamment en matière de consommation d’énergie. Faire tourner une IA active en permanence demande une gestion thermique et électrique impeccable pour ne pas sacrifier l’autonomie. OpenAI devrait également rassurer sur la confidentialité des données, car un processeur qui analyse tout en permanence soulève des questions éthiques majeures.
Le projet d'un smartphone ChatGPT marquerait une étape historique dans l’évolution de la téléphonie mobile. Si l’horizon 2028 paraît lointain, les décisions industrielles qui se prennent aujourd’hui dessinent le futur de nos interactions numériques. OpenAI ne chercherait pas seulement à vendre un nouveau téléphone, mais à devenir le nouveau système d’exploitation de nos vies. Un pari très ambitieux, qui devra aussi convaincre les utilisateurs, dont les habitudes sont difficiles à changer.
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