Pour donner vie à sa vision, OpenAI collaborerait étroitement avec les géants MediaTek et Qualcomm pour créer des processeurs dont la production de masse débuterait en 2028. Contrairement aux puces classiques qui privilégient la puissance brute du CPU ou du GPU pour les jeux vidéo, ce nouveau composant prioriserait la gestion de la mémoire et l’exécution de modèles de langage locaux. Le smartphone pourrait comprendre l’utilisateur en continu, grâce à des fonctions « always-on » ultra-basse consommation. Cette puce ne se contenterait pas d’écouter, elle analyserait le contexte en temps réel pour anticiper les besoins sans solliciter systématiquement le cloud.

Cette approche rappellerait celle de Google avec ses puces Tensor sur les Pixel, mais OpenAI irait vraisemblablement beaucoup plus loin. Le processeur serait conçu spécifiquement pour faire tourner des modèles de petite taille en local, tout en basculant de manière transparente vers des serveurs distants pour les tâches les plus complexes. Cette optimisation matérielle permettrait d’éliminer les lenteurs actuelles liées à l'exécution de l’IA sur des composants généralistes, offrant une fluidité d’interaction que nous n’avons pas encore connue.

OpenAI s’appuierait sur des partenaires industriels de poids. Luxshare, un fournisseur majeur déjà présent dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, serait le partenaire exclusif pour la conception du système et la fabrication. Les spécifications finales et le choix des fournisseurs seraient arrêtés dès la fin de l’année 2026.